「超薄切り」シリーズからポテトチップスの定番フレーバーが初登場！オニオンの優しい甘さとうま味が楽しめる『ポテトチップス 超薄切り コンソメ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、ジャガイモを極限まで薄くスライスし、サクサクっとした軽～い食感が特長の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから『ポテトチップス 超薄切り コンソメ味』を2025年9月22日(月)より全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では、2025年11月3日（月）より発売します（2026年1月下旬終売予定）。

【経緯】

「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽～い食感のポテトチップスです。2020年にカルビー最薄のポテトチップス「シンポテト」として初めて発売。当社初のフライ技術を取り入れ、使用する油もひまわり油を100％にするなど、薄さを最大限に活かす試作を数百回繰り返し、6年もの歳月をかけ、小さな形状と軽い食感を実現しました。2024年には、より多くのお客様に楽しんでいただくため「ポテトチップス 超薄切り」へリブランディングしました。長く親しまれている「カルビー ポテトチップス」シリーズの新ブランドと位置づけ、特長がわかりやすい商品名に変更しています。リブランディング後、定番の「こだわりしお味」は「シンポテト」に比べて週販個数が約3倍※となり、お客様から大変ご好評をいただいています。

ポテトチップスの定番フレーバーとして人気の「コンソメ味」ですが、当ブランドでは史上初です。「ポテトチップス コンソメパンチ」のコンソメ味をベースに、オニオンパウダーを多く配合することで、超薄切りカットにマッチするオリジナルの味わいを実現しました。「ポテトチップス コンソメパンチ」「ポテトチップス ザ厚切り のためのコンソメ味」などと食べ比べても楽しい商品です。

※2023年10月～2024年9月 インテージSRIシンポテト・超薄切り週販個数（スーパーマーケット・東日本エリア）

【商品特長】

●「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽～い食感のポテトチップスです。当社最薄のポテトチップスで、フライ前のスライスの厚みは「堅あげポテト」に比べ約半分です。

●オニオンの優しい甘さとうま味が食べるほどに味わい深いコンソメ味です。

●パッケージは、商品の特長である「軽～い食感」の文字や中身の写真を目立つ位置に配置し、食感のイメージが伝わるデザインにしています。親しみやすく手に取りやすい商品にするため、「カルビー ポテトチップス」シリーズのデザインを踏襲しました。

【商品概要】

・商品名：ポテトチップス 超薄切り コンソメ味

・内容量：40g

・価格：オープン（想定価格 税込み160円前後）

・発売日/販売エリア:

2025年9月22日（月）/全国のコンビニエンスストア

2025年11月3日（月）/全国のコンビニエンスストア以外

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

【カルビー公式SNS】

カルビー公式Facebook http://www.facebook.com/Calbee.JP

カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/

カルビー公式LINE https://page.line.me/calbee_jp

カルビー公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/CalbeeJp

カルビー公式X https://x.com/Calbee_JP

カルビーPR部公式 https://x.com/calbee_PR

カルビー公式note「THE CALBEE」 https://note.calbee.jp/