【マッシュビューティーラボ】初のカード型ギフトカタログが新発売！ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「コスメキッチン」「ビープル」に、新たにギフトが選べるカードが登場＜9月18日（木）＞

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」、「Biople（ビープル）」 から、この度ブランド初となるカード型ギフトカタログ「コスメキッチン／ビープル ギフトカタログ」を 9月18日（木）にコスメキッチン、ビープル各WEB STORE、一部店舗*¹にて発売を開始します。

コスメキッチンやビープルで人気を誇る、世界中からセレクトされたナチュラル＆オーガニックアイテムを誕生日や記念日などのお祝い事やお返しなど、大切な人に想いを伝えるギフトに。「選べるたのしみ」とともに、肌も心もすこやかに美しく、ごきげんになれるアイテムをお届けします。

花や草木に彩られた、クラフト感と温かな風合いを感じさせるパッケージデザイン肌や心においしいものが、健やかでうつくしい毎日をつくる。

ナチュラル&オーガニックのセレクトショップCosmeKitchen（コスメキッチン）とBiople（ビープル）で、思いのままに、健やかでうつくしい毎日を手に入れて。

きっと、きれいになることの本質は毎日を楽しむこと。

「色がきれい」「おいしそう」「いい香り」というきっかけで選んだものが、

豊かなオーガニックライフにつなげてくれるはず。

おいしく身体をいたわるフード。

前向きな気持ちを呼び覚ましてくれるコスメ。

心地よい毎日を彩るアロマ。

毎日を楽しめるアイテムってきっと地球にもやさしい。

カード型ギフトカタログ「e-order形式」を採用

カード型のギフトカタログ「e-order形式」

今回のギフトカタログは、カード型で贈ることのできる「e-order形式」で、ギフトを受け取った相手が専用サイトから商品を選べるスタイルになっています。

コンパクトなカード型となっているため、郵送

や手渡しもしやすい仕様となっています。

カードを受け取った相手が思わず笑顔になるような、やわらかな花と草木で彩られたカードデザインも様々なお祝いやお礼のシーンにぴったりです。

豊富なカテゴリーからお好きな商品をセレクトできる

商品カテゴリーは、スキンケア、メイクアップ、ボディケア、ヘアケア、リラクシング、インナーケア、ブランドの計７カテゴリーをラインアップ。コスメキッチン、ビープルで人気のアイテムを中心に豊富なカテゴリーからセレクトできるのも嬉しいポイント。WEB上の専用サイトから、ショップの世界観をそのまま体験できる構成になっています。

商品ラインアップはコースにより異なります。また掲載商品はリニューアルにより変動することがあります。

2種類のギフトカタログをラインアップ

ギフトカードは、予算にあわせて選択できるよう「Joy（ジョイ）コース」と「Love（ラブ）コース」の２種類のカードを用意しました。大切な人が喜ぶ姿を想像しながら、愛の溢れるギフトを。

・CosmeKitchen & Biople GIFT CATALOG Joyコース 5,500円（税込）

・CosmeKitchen & Biople GIFT CATALOG Loveコース 9,900円（税込）

コスメキッチン／ビープル ギフトカタログ概要

＜発売日＞

2025年9月18日（木）

＜販売場所＞

コスメキッチン、ビープル 各WEB STORE、各店舗*¹

*¹ 一部取り扱いのない店舗があります。

・コスメキッチン WEB STORE

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

・ビープル WEB STORE

https://store.biople.jp/

※その他販売場所

・WEBカタログ販売「antina(アンティナ）」店舗・オンラインショップ

・WEBカタログ販売「PRESENTERS ROOM（プレゼンターズルーム)」オンラインショップ

＜ギフトカタログ専用サイト＞

http://cosmekitchen-gift.jp/

Cosme Kitchen(コスメキッチン)について

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

Biople（ビープル）について

「いつも、健やかで美しいわたしに。」

この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。

Biopleは、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。

