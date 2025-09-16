「2040年に向けたデジタルヘルスの活用」と題して、日本政策投資銀行 産業調査部ソリューション班 副調査役 植村 佳代氏によるセミナーを10月17日(金)に開催!！

株式会社　新社会システム総合研究所

2040年に向けたデジタルヘルスの活用


～アジアを中心とした海外事例から見る次世代ヘルスケアサービスの構築～


[講　師]


日本政策投資銀行　産業調査部ソリューション班


副調査役　植村　佳代　氏



[日　時]


２０２５年１０月１７日（金）　午後３時～５時



[受講方法]


■会場受講


　紀尾井フォーラム


　千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


シンガポール、台湾、中国では、超高齢化社会への対応として、政府主導で健康・医療・介護情報プラットフォームの構築やデジタルヘルスの活用が進んでいる。日本でも高齢者人口の増加に伴い、医療・介護費の増大や人材不足への対策として、医療DXやデジタルヘルスの推進が急務となっている。今後は、単なるオンライン化にとどまらず、デジタル拠点の設置や広域化・効率化を図るサービスの創出、高齢者情報の蓄積など、次世代ヘルスケアサービスの展開が期待される。

１．アジアで急増する高齢者人口とデジタルヘルス活用の動向
２．シンガポール：デジタルを活用した予防へのシフト
３．台湾：医療機関を中心に進むデジタル新サービスの展開
４．中国：国策「インターネット＋医療・健康」の取り組み
５．2040年に向けた次世代ヘルスケアサービスの構築
６．質疑応答／名刺交換







