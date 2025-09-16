「2040年に向けたデジタルヘルスの活用」と題して、日本政策投資銀行 産業調査部ソリューション班 副調査役 植村 佳代氏によるセミナーを10月17日(金)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

2040年に向けたデジタルヘルスの活用

～アジアを中心とした海外事例から見る次世代ヘルスケアサービスの構築～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25482

[講 師]

日本政策投資銀行 産業調査部ソリューション班

副調査役 植村 佳代 氏

[日 時]

２０２５年１０月１７日（金） 午後３時～５時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

シンガポール、台湾、中国では、超高齢化社会への対応として、政府主導で健康・医療・介護情報プラットフォームの構築やデジタルヘルスの活用が進んでいる。日本でも高齢者人口の増加に伴い、医療・介護費の増大や人材不足への対策として、医療DXやデジタルヘルスの推進が急務となっている。今後は、単なるオンライン化にとどまらず、デジタル拠点の設置や広域化・効率化を図るサービスの創出、高齢者情報の蓄積など、次世代ヘルスケアサービスの展開が期待される。



１．アジアで急増する高齢者人口とデジタルヘルス活用の動向

２．シンガポール：デジタルを活用した予防へのシフト

３．台湾：医療機関を中心に進むデジタル新サービスの展開

４．中国：国策「インターネット＋医療・健康」の取り組み

５．2040年に向けた次世代ヘルスケアサービスの構築

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。