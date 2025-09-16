Amazon、プライム会員限定の特別なセールイベント「プライム感謝祭」を初の4日間開催へ：10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」（http://www.amazon.co.jp/primeappreciation）を、10月7日（火） 0時から10月10日（金） 23時59分まで、初の4日間にわたり開催します。「プライム感謝祭」は、日頃からAmazonプライムをご利用いただいている会員の皆様への感謝を込めた特別なセールイベントです。

3回目の開催となる今年は、「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなど幅広いカテゴリーから200万点以上の商品を特別価格でご提供します。さらに、昨年ご好評いただいた「先行セール」も、10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分までの3日間にわたり開催します。

物価上昇が続くなか、Amazonはプライム会員限定のイベント「プライム感謝祭」を通じて、お客様の「欲しいもの」から「必要なもの」までをよりお得な価格でお届けし、家計の節約を応援します。

今年の「プライム感謝祭」では、人気ブランドや、定番商品もお得な価格で登場。さらに、お買い物をより楽しんでいただけるよう、期間中は特別なキャンペーンも展開します。以下に注目商品の一部とキャンペーン情報の一部をご紹介します。



＜「プライム感謝祭」の注目セール商品＞

- 日用品：花王「アタック洗濯洗剤」やザバス「ホエイプロテイン」など、日用品がお得。30%OFFの人気商品も*- 食品・飲料：コカ・コーラ「やかんの麦茶」や伊藤園「ラベルレス 日本の水」など、食品・飲料がお得。30%OFFの人気商品も*- ファッション：アシックスのスニーカーやヘインズのTシャツなどがお得。35%OFFの人気商品も*- 人気の家電：Dysonのドライヤーやヒーター扇風機ファンなど、人気の家電がお得。30%OFFの人気商品も*- Amazonデバイス：最新のKindle ColorsoftやFire TVシリーズなど、人気のデバイスがお得。50%OFFの商品も**比較対照価格(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GQ6B6RH72AX8D2TD&language=ja_JP)を基準として

＜「プライム感謝祭」の注目キャンペーン情報＞

◆「プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」でAmazonポイントを還元

期間中にキャンペーンにエントリーの上、対象期間に合計10,000円（税込）以上のご購入とポイントアップ対象のお買い物をされることで、所定条件に応じたAmazonポイントが還元されます（ポイント期限・上限あり）。ポイントアップ対象の方は、自動的に抽選会へ参加となり、100,000ポイント当選のチャンスもあります。

- エントリー期間：9月16日（火）14時00分～10月10日（金）23時59分

- お買い物対象期間：10月4日（土）0時00分～10月10日（金）23時59分

<キャンペーン詳細ページ： https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign/>

◆「プライムスタンプラリー」スタンプを集めて最大50,000ポイントが当たるチャンスも

「プライム感謝祭」期間中プライム会員は、プライム対象商品の購入やPrime Video会員特典対象作品の視聴、初めてのモバイルアプリサインイン (対象のお客様のみ) など、様々な条件を満たすことで最大5つのスタンプを集めることができます。5つすべてのスタンプを集めてプライム配送特典対象商品を2,000円（税込）以上注文すると、最大50,000ポイントの当選チャンスもある大抽選にご参加いただけます。

- エントリー期間：9月16日（土）14時00分 ～ 10月10日（金）23時59分

- お買い物対象期間：10月4日（土）0時00分 ～ 10月10日（金）23時59分

<キャンペーン詳細ページ: https://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home>

※当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限等は、Amazon.co.jp上の細則をご確認ください。

◆「ポイントDEAL祭り」で通常以上の高ポイントが貯まる！

「プライム感謝祭先行セール」含む、期間限定のビッグチャンス、ポイントDEAL祭り開催。通常以上の高ポイントが貯まるポイントDEAL商品を多数ご用意。お買い物がさらにおトクになるチャンスです。

最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしを彩る日用品、レジャーグッズまで、幅広い商品が目白押し。期間限定の特別企画だからこそ実現できた、まさに今だけのスペシャルな特典をお見逃しなく。

- お買い物対象期間：9月27日（土）0時00分 ～ 10月10日（金）23時59分

<キャンペーン詳細ページ: https://www.amazon.co.jp/b/?node=26809557051>

◆[新規アカウント連携者限定] プライム感謝祭のお買い物でdポイント最大15%還元

キャンペーン期間中にキャンペーンにエントリーし、アカウント連携済みの状態で、対象期間中にはじめて購入したdポイント付与対象商品のお買い物総額が、最大15%還元の対象になります（上限750ポイント、期間・用途限定）。dポイント還元率は、通常会員の方はdポイント還元率10%、プライム会員の方はdポイント還元率15%となります。カートや注文確定画面の「獲得ポイント内訳」で獲得予定ポイントが確認できます。

- エントリー期間：10月4日（土）0時00分 ～ 10月10日（金）23時59分

- お買い物対象期間：10月4日（土）0時00分 ～ 10月10日（金）23時59分

<キャンペーン詳細ページ: https://www.amazon.co.jp/b/?node=207316268051>

＜アマゾンジャパン合同会社 プライム・マーケティング事業統括本部長 鈴木浩司のコメント＞

「Amazonプライムは、日常のお買い物だけでなく、エンターテインメントをはじめとした多彩な特典を通じて、暮らしに利便性と楽しさをお届けするサービスです。今年もAmazonプライム会員の皆さまへの日頃の感謝を込めて、開催期間を4日間にスケールアップしたプライム感謝祭を開催します。さらに開催日の３日前から先行セールも実施。人気ブランドを含む大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなど幅広いカテゴリーから200万点以上の商品を特別価格でご提供します。豊富なラインアップの中から欲しいものをお得に手に入れるだけでなく、新しい商品を発見する楽しさや、選ぶ過程でのワクワク感もあわせて体験いただけます。さらに、プライム感謝祭でのお買い物をもっと楽しんでいただけるよう、特別なキャンペーンもご用意しています。さまざまな商品の値上がりが続き、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが重視される今だからこそ、Amazonが自信をもってお届けする「お得で便利、そして楽しい」プライムを、この機会にぜひご体験ください。」

Amazonふるさと納税について

なお、Amazonでは「Amazon ふるさと納税」を通じて全国の自治体への寄付も可能です。日常のお買い物で使い慣れたAmazonのサイトで、便利にふるさと納税をご利用いただけます。以下より現在実施中のキャンペーンもご覧いただけます。

https://www.amazon.co.jp/fmc/furusato

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Gaming、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて

