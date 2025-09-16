カクトク、ハイクラスの営業職に特化した人材採用支援サービス「カクトクCAREER」を提供開始

カクトク株式会社

日本最大級の営業マッチングプラットフォーム「カクトク」を運営するカクトク株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：満田 聖也、以下「カクトク」）は、ハイクラスの営業職に特化した人材採用支援サービス「カクトクCAREER」を2025年9月16日（火）に提供開始したことをお知らせします。

■「カクトクCAREER」リリースの背景

労働人口の減少や有効求人倍率の高止まりを背景に、優秀な営業人材の採用難易度は年々高まっています。特に、営業組織の成長を支えて、自社の売上を作る中間管理職以上のマネジメント人材のニーズはとても高く、採用のハードルは一層高い状況です。

カクトクが実施した調査では、営業職を募集している企業の約8割が「営業職を順調に採用できていない」と回答しました。一方で「順調に採用できている」と答えた企業の8割以上は、営業目標を上回って達成していることも明らかになっており、即戦力となる営業人材の採用が企業成長に直結することがうかがえます。

カクトクは、「理想の『生き方』がより豊かな『世界』をつくる」をビジョンに掲げ、魅力的な商品やサービスを持ちながら営業に課題を抱える企業と、営業経験や業界知見が豊富な”プロ営業”をつなぐ営業マッチングプラットフォームを運営してきました。現在では1.8万人を超えるフリーランス・副業の営業人材と600社以上の営業代行会社が登録し、累計5,000社以上の利用実績を持つ、日本最大級の営業特化のマッチングプラットフォームに成長しています。

その知見とデータを活かし、企業のハイクラス営業職採用と候補者のキャリア形成を支援する新サービスが「カクトクCAREER」です。企業と営業人材に対してさまざまな選択肢を提供することで、今後もこれからの時代に適した営業領域の「戦略」と「働き方」の革新に挑戦してまいります。

■「カクトクCAREER」の概要と提供価値

「カクトクCAREER」は、日本最大級の営業マッチングプラットフォーム「カクトク」で蓄積したナレッジとデータをもとに、企業のハイクラス営業職採用と候補者のキャリア形成を支援するサービスです。

1.営業職を採用したい企業への提供価値

独自のネットワーク、豊富な人材プール、そして実績に基づく厳格な選考基準が、最適なマッチングを可能にし、売上をつくるエグゼクティブ人材を最短で採用する支援をします。

・独自の営業人材ネットワーク：トップタレントとの独自コネクションにより、優秀な人材をご紹介

・豊富な人材プール：厳選された1.8万人超の営業人材データベースから最適な候補者を提案

・厳格な選考基準：経歴だけでなく、具体的な成果と実績を重視した厳格な基準で即戦力人材のみを選定

▼面談やご利用を希望する企業は以下URLよりご連絡ください。

https://kakutoku.work

2.営業職として転職を希望する候補者への提供価値

営業幹部として次のステージを目指す人のキャリアを、経験豊富なコンサルタントが全力でサポートします。

・非公開求人へのアクセス：公開求人の10倍以上にのぼる求人を保有

・専門的なキャリア支援：CXO経験や事業責任者経験を持つキャリアコンサルタントが伴走

・理想のキャリア実現：年収アップ、マネジメント職など多様なキャリア形成を支援

▼転職希望者は以下URLよりご登録ください。

https://kakutoku.work/career

■会社概要

社名：カクトク株式会社

所在地： 〒874-0909 大分県別府市田の湯町3-7 アライアンスタワーZ 4階

代表： 代表取締役 満田 聖也

設立： 2016年2月2日

会社HP： https://kakutoku.co.jp/corporate

サービスサイト： https://kakutoku.co.jp