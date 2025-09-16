¥Û¥í¥é¥Ü¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·èÅù¼Â¾Ú¶ÈÌ³¡×¤Ë»²²è
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥í¥é¥Ü(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÂ¼ ·°¡¢°Ê²¼¡Ö¥Û¥í¥é¥Ü¡×)¤Ï¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø ¾÷¡¢ÅÄ¸ý ÆÆ¡¢ÃÎÌî ²íÉ§¡¢°Ê²¼¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢MetCom³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ß· ¹°¼ù¡¢°Ê²¼¡¢MetCom¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·èÅù¼Â¾Ú¶ÈÌ³¡×¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ËÜ¶ÈÌ³¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Êµ»½Ñ³èÍÑ¸¡Æ¤Ä´ºº¶ÈÌ³¡×¤ËÂ³¤3¼Ò¤Ç»²²è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¡¦Íø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ°è¹ÔÀ¯¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÁ´¹ñ¤Ø¸ø³«¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¡¹¤Î¥Çー¥¿¤¬»ý¤Ä¡Ö¹â¤µ¡×¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Æ»¤ä¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Î¿ÍÎ®¤Î¤ß¤òÊ¬Î¥¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ä¡¢±Ø¥Ó¥ëÆâ¤Î¿ÍÎ®¤äÂ°À¤Î°ã¤¤¤ò¥Õ¥í¥¢Ã±°Ì¤ÇÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¹ÔÀ¯¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ê¸½¾õÇÄ°®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·èÅù¤Î¼Â¾Ú¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢Æó¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ç¤ÏÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö±Ø¥Ó¥ëÅù¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥Åù¤ò´Þ¤à±Ø¼þÊÕ¤Î¿ÍÎ®¡×¡¢¡ÖÃÏ²¼³¹¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿Ê£»¨¤ÊÅÔ»Ô¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤Î¿ÍÎ®¡×Åù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡¢È¬²¦»Ò¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Î3¥¨¥ê¥¢¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¼Ò¤Ï¼Â¾Ú¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÃÏ°è¹ÔÀ¯¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÊýË¡Åù¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¡×¡Ö»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¼êË¡¤Î¼Â¾Ú¡×¡Ö¼Â¾ÚÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿Íø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿À®²ÌÊó¹ð²ñ³«ºÅ¤ª¤è¤ÓÂÐ±þÊýºö¤Î¸¡Æ¤¡×¤ò¶¨Æ±¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·èÅù¼Â¾Ú¶ÈÌ³¡¡³µÍ×
¡ü³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23638/table/126_1_ee2d4e51e6f73654163a3ddc84634f9a.jpg?v=202509170156 ]
¡Ê¢¨¡ËExtended Reality/Cross Reality¡§AR¡¦MR¡¦VR¤ÎÁí¾Î
¡ü¶ÈÌ³ÆâÍÆ
(1) ÃÏ°è¹ÔÀ¯¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÊýË¡Åù¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤
(2) »°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¼êË¡¤Î¼Â¾Ú
(3) À®²ÌÊó¹ð²ñ¤Î³«ºÅ
(4) ¶ÈÌ³À®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»°¼¡¸µ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þÊýºö¤Î¸¡Æ¤
(5) ¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼Â¾Ú¶ÈÌ³¤Î¿ÊÄ½¤ä¡¢À®²ÌÊó¹ð²ñ¤ÎÆüÄøÅù¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï²¼µ¤è¤ê¿ï»þÈ¯¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó²Ý¥é¥Ü¡Û¡§https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk17_000001_00048.html
¡Ú¸ø¼°¡Û¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó²Ý¡§https://x.com/GIS_MLIT
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥í¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥í¥é¥Ü¤ÏAR¡¿VR¤Ê¤É¤ÎXRµ»½Ñ¤È¡¢BIM¡¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê¤ä3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É3D¶õ´Ö¥Çー¥¿¤äµ»½Ñ¤È¤½¤ì¤é¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎWow¤ÊÂÎ¸³¤«¤é¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êDX¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¡¢¹¤¬¤ê¤æ¤¯ÎÎ°è¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¾ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹¤¯À¤¤ÎÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈ¯¿®¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¶ÈÊÑ³×¡Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¡õ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬ºöÄê¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¶âÍ»¡¢ÊÝ¸±¡¢À½Â¤¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤ËÂÐ¤·¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MetCom³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MetCom¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡× ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡¢¹°è¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê»°¼¡¸µ°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£GPS¤Î¼çÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö²°Æâ¡¦ÃÏ²¼¡×¡¢¡Ö¿âÄ¾Â¬°Ì¡×¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¡×¤ò²ò·è¤·¡¢²°³°¡¦²°Æâ¤ÎÁÐÊý¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»°¼¡¸µÂ¬°Ì¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥í¥é¥Ü
±Ñ¸ìÌ¾¡§HoloLab Inc.
½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-3-6
»ñËÜ¶â¡§ 93,940,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼·° (ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO)
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯1·î18Æü
¥¦¥§¥Ö¡§https://hololab.co.jp