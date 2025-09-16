AMBiQUE presents BreakingDown17¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ögod savage¡×¤ÈÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Î¡ÖRBL¡×¤¬½¢Ç¤¡ª
BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÎ©ÀîÎ©Èô¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¿Íµ¤³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAMBiQUE presents BreakingDown17¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ögod savage¡Ê¥´¥Ã¥É¥µ¥ô¥§ー¥¸¡Ë¡×¤ÈÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Î¡ÖRBL¡Ê¥¢ー¥ë¥Óー¥¨¥ë¡Ë¡×¤¬¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ögod savage¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRBL¡×¤Ï¥íー¥é¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¡¢ÃúÇ«¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È»Ü½Ñ¡¢ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ögod savage¡×¤È¡ÖRBL¡×¤Î¥í¥´¤ò¶¥µ»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
god savage¤è¤ê½¢Ç¤¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢BreakingDown17¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£godsavage¡Ê¥´¥Ã¥É¥µ¥ô¥§ー¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É2¼þÇ¯¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤ò¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RBL¤è¤ê½¢Ç¤¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥íー¥é¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡ÖRBL¡×¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÅöÆü¤Ï¡ÖRBL¡×¤Î¥í¥´¤¬¶¥µ»¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó²ñ¾ìÆâ³Æ½ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖRBL¡×¤Ï¡ÖÈþ¤È¼«¿®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¶È³¦¤Ç³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×¡ä
god savage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
godsavage¡Ê¥´¥Ã¥É¥µ¥ô¥§ー¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹¶¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð·ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÇTikTok¤Ï7.6Ëü¿Í¡¢Instagram¤Ï5.2Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÂÅ¶¨¥¼¥í¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¤±¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://godsavage.jp
RBL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
RBL¤ÏÈþ¤È¼«¿®¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã¦ÌÓ¤ª¤è¤ÓÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î»Ü½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RBL¤Ïº£¸å¤â¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÈþ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://roland-bl.jp/
¢£AMBiQUE presents BreakingDown17
Æü»þ¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30³«¾ì¡¿14:00³«»ÏÍ½Äê
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§Î©ÀîÎ©Èô¥¢¥êー¥Ê
¼çºÅ ¡§BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò
´§¶¨»¿¡¡¡§AMBiQUE
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://breakingdown.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³µÍ×
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È
Áá³äÀè¹ÔÈÎÇä¡§ÈÎÇäÃæ～9/16(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
°ìÈÌÈ¯Çä¡¡¡¡¡§9/17(¿å)0:00～9/26(¶â)23:59
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡¡¡§https://eplus.jp/breakingdown17/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§
¡ã¥¢¥êー¥ÊÀÊ¡ä
SVIPÀÊ¡ÊºÇÁ°Îó¡Ë¡§\550,000¡¿\470,000
SVIPÀÊ¡Ê2ÎóÌÜ¡Ë¡§\220,000¡¿\190,000
VVIPÀÊ¡§\110,000¡¿\95,000
VIPÀÊ¡Ê²ÖÆ»¡Ë¡§\60,000¡¿\54,000
VIPÀÊ¡§\50,000¡¿\44,000
SSÀÊ¡§\30,000¡¿\27,000
SÀÊ¡§\17,000¡¿\15,000
¡ã¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡ä
AÀÊ¡§\19,000¡¿\17,000
BÀÊ¡§\14,000¡¿\12,000
CÀÊ¡§\9,000¡¿\8,500
¢¨¡Êº¸¡Ë°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¡¿¡Ê±¦¡ËÁá³äÀè¹ÔÈÎÇä²Á³Ê
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡ä
¡¦BreakingDown17 ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡õ¥È¥ì¥«
¡¦Âç²ñÁ°¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¥Ä¥¢ー»²²Ã¸¢ ¢¨1
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¥±ー¥¸Æâ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ ¢¨2
¡¦BreakingDown18¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¸¢ ¢¨2
¡¦Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¢¨3
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢²ÖÆ»¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¢¨4
¢¨1¡§SVIPÀÊ¡ÊºÇÁ°Îó¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨2¡§SVIPÀÊ¡ÊºÇÁ°Îó/2ÎóÌÜ¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨3¡§SVIPÀÊ¡ÊºÇÁ°Îó/2ÎóÌÜ¡Ë¡¦VVIPÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨4¡§VVIPÀÊ¡¦VIPÀÊ¡Ê²ÖÆ»¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹
PPV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÑÀï¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÈÎÇäÃæ～10·î4Æü(ÅÚ)14:00¤Þ¤Ç
ÈÎÇä¾ì½ê¡§https://breakingdown.jp/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë: 3,300±ß¡¿Á°Çä¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3,800±ß¡¿ÅöÆü
¢£¡ØBreakingDown¡Ù¤È¤Ï
¡ØBreakingDown¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¶õ¼ê¡¢¶õÆ»¡¢½ÀÆ»¡¢ÆüËÜ·ýË¡¡¢ÁêËÐ¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò¤â¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤¬½Ð¾ì¤·¡Ö1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¿·¤·¤¤Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£³ÊÆ®µ»¤ä³ÊÆ®²È¤Î¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¡È²õ¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ØBreakingDown¡Ù¤ÎÂç²ñÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬1Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô345Ëü¿ÍÄ¶¤¨(2025Ç¯6·î¸½ºß)¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Ç¤â¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BreakingDown¥Ûー¥à¥Úー¥¸/¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§https://breakingdown.jp/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://twitter.com/breakingdown_jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/breakingdown_jp/
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@BreakingDown_official
¸ø¼°TikTok¡¡ ¡§https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown
¢£BreakingDown CLUB ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
AppStore ¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254
Google Play ¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown