【TAC教員採用試験】「これが本当に大事！ゼロからの学習指導要領」を9/23（火）に開催！

TAC株式会社

学習指導要領は、教育課程を編成する際の基準であり、教育の根幹ともいえます。理想とする教育の実現のために何をすべきかが示されており、教員は必ずこれに沿って指導する必要があります。もちろんのことながら、教員採用試験でも最頻出です。筆記試験においては例年教育原理の４割の出題をしめ、論作文や面接試験に向けても極めて重要な思考の土台となる知識です。学習指導要領は合格の基本とも言えるでしょう。

とはいえ、初学の方にとっては「そもそも学習指導要領とは？」「内容が膨大なのですが…」「文意を掴みにくい…」「わかったようなわからないような…」というのが本音のところではないでしょうか。

当セミナーでは、これから学習をはじめる方が学習指導要領を確実に理解して、教員採用試験合格そしてその先の教育現場に向けて、適切な教育観・指導観を養成していけるよう、最初のお手伝いをさせていただきます。

※当イベントはZoomと使って開催いたします。

2025年 9/23（火）10:00 ～11:00（オンライン）

- 担 当 講 師

桜井 ひかる 講師

大手受験予備校や私立高校の教員を経て、2022年よりTACで教員採用試験対策を担当。専門は教職教養、英語。公認心理士、学校心理士、認定心理士、産業カウンセラー等の資格を持ち、心理学への見識も深い。明快な説明、わかりやすい表現で授業は聞き手に最適化されており、頭の中の霧が晴れるような感覚がある。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#009

※定員になり次第、受付終了します。

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html