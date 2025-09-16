Tロケ初 テーマパーク「東京ドイツ村」がロケ地登録 ー東日印刷‐TONICHI‐のロケ地提供サービスー

東日印刷株式会社

東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下 TONICHI）のロケ地提供サービス「Tロケ」(https://t-roke.com/)は、「東京ドイツ村」(https://t-roke.com/location/tokyoudoitumura/)（所在地：千葉県袖ケ浦市、代表：古村洋輔）と仲介ロケ地契約を締結し、本日9月16日にTロケサイト(https://t-roke.com/)に情報を公開しました。

東京ドイツ村(https://t-roke.com/location/tokyoudoitumura/)は、ドイツの田園風景をイメージした自然体験型のテーマパークで、千葉県袖ケ浦市の丘陵地に位置し、東京ドーム約19個分の広さを誇ります。園内は車で移動でき、各エリアを巡りながら広大な風景を楽しめるのが特徴です。園内には四季折々の花々が彩る花畑や芝生広場をはじめ、アトラクション施設や飲食、お土産などのショップを併設。冬は大規模なイルミネーションが輝き、年間を通して美しい風景が展開されます。

東京ドイツ村(https://t-roke.com/location/tokyoudoitumura/)はこれまでも独自でロケを受け入れ、特にバラエティ番組で高い評価を得てきました。芝生での大規模な穴掘り、池への飛び込み、資材置き場での火気使用など、テーマパークとしては珍しい柔軟な対応が話題を呼び“バラエティの聖地”とも呼ばれています。一方で、ドラマやCMなどでの利用はまだ少なく、実績豊富なTロケへの登録を通じて、より幅広い撮影案件に対応したいとのご要望をいただきました。この登録により、東京ドイツ村(https://t-roke.com/location/tokyoudoitumura/)ではTロケスタッフが問い合わせ対応から調整、当日の撮影立ち合いまでトータルでサポートすることが可能となります。さらに、映像制作会社やロケコーディーネーターの皆さまの意図や演出プランに応じて、追加が必要となった場合も最適なロケ地をご紹介できます。

Tロケ(https://t-roke.com/)は今後も、映像制作会社の皆さまやロケ地登録を検討する皆さまに「Tロケがあってよかった」(https://t-roke.com/)と感じていただけるよう、多種多様なロケ地の拡大とサービスの拡充に努めてまいります。

東京ドイツ村

■所 在 地：千葉県袖ケ浦市永吉419

■対象施設：園内全般 一部撮影エリアあり＊ご相談ください

■撮影可能日：平日9:00～17:00 ※その他時間についてはご相談

■主な料金：スチール 3万円/1時間、ムービー 5万円/1時間、立会料（一律）5万円/1日

■紹介サイト：https://t-roke.com/location/tokyoudoitumura/

こんな撮影ができます！

１. この広大な施設を活用しバラ園やボート池を使ったバラエティ演出

２. 観覧車やゴルフ場でのレジャー・スポーツシーン

３. ドイツ風建築を背景にしたドラマ撮影

４. 芝そりや動物園でのCM撮影など

５. 車で園内を移動しながらのドライブシーンや、車を絡めた演出

さらに、敷地内には大型車両も対応可能な広大な駐車場を完備しており、機材搬入・搬出もスムーズに

Tロケ（TONICHIロケーションサービス）とは

制作会社とロケ地の最適な出会いを生み出すロケ地マッチングサービスです。 始まりは2018年。TONICHIの本社ビル（STビル）をロケ地として貸し出したことからスタートし、現在ではTONICHIグループ外の多彩な施設を含め約200件のロケ地を提供。撮影をスムーズに、ロケ地をより有効に活用するための架け橋として、映像制作と地域・施設のマッチングを支援します。

