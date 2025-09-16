LEXUS PATHFINDER AIR RACINGが挑んだAIR RACE X 2025 最終戦開催レポート

トヨタ自動車株式会社

LEXUSとAIR RACEパイロット室屋義秀選手が、陸と空の境界線を越えて技術協業をしているAIR RACEチーム「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」は、2025年9月6日（土）に開催されたAIR RACE X 2025年シーズン最終戦である「エアレースX2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース in グラングリーン大阪&グランフロント大阪」に挑みました。

初のシリーズ連覇に挑む、LEXUS PATHFINDER AIR RACING 室屋選手。立ちはだかるのは、挑戦者パトリック・デビッドソン選手（南アフリカ）。

2025年シーズン、室屋選手は初のシリーズ連覇に挑みます。その背中を追うパトリック・デビッドソン （南アフリカ）、そして新星アーロン・デリュー選手（オーストラリア）が室屋選手と三つ巴の緊迫の戦いを繰り広げてきました。最終戦の舞台は大阪。決戦の日は台風一過の青空が広がり、会場には家族連れやカップル、老若男女が集まりました。多くの来場者がスマートフォンやタブレットを手に、大阪の街並みを駆け抜けるデジタルレースに魅了されました。

シリーズ連覇に届かなかった LEXUS PATHFINDER AIR RACING が燃やす闘志

決勝トーナメント準決勝では、第2戦に続き室屋選手とパトリック選手が直接対決。この大接戦を制したパトリック選手は、決勝でデリュー選手との一騎打ちも制し、最終戦優勝と同時にシリーズランキング首位を奪還。

LEXUS PATHFINDER AIR RACINGは、日本の地で熱い応援を背に戦った最終戦は3位、2025年シーズン年間順位は2位につけました。初のシリーズ連覇を狙っていたチームとしては悔しい結果になったものの、決勝後にはチーム全体が来シーズンを見据えて闘志を燃やし、チャンピオン奪還に向けて歩みを進めていくことを誓いました。

室屋選手が搭乗する機体、および LEXUS LC500 特別仕様車“PINNACLE”がグラングリーン大阪に登場！AIR RACE X として初の西日本開催を盛り上げる！

会場には、室屋選手が本大会で実際に操縦したレース機「Zivko Edge 540 v3」と「LEXUS LC500 特別仕様車“PINNACLE”」が展示されました。デジタルレースで競う、迫力ある機体が大阪の地に登場したことで、通りがかりの人も思わず足を止めるほどでした。 「LEXUS LC500 特別仕様車“PINNACLE”」は室屋選手との技術交流から着想を得て開発されたリヤウイングを装備し、より高い空力性能を実現している一台です。 LEXUSが空に挑戦して得られた“空力”や“人間工学”など、航空機から着想を得た技術は、LEXUSのクルマづくりに還元されています。陸と空、舞台が異なる二者による技術協業の成果に思わず目が奪われます。

当日は決勝の様子を大画面で見ることができるパブリックビューイングや表彰式、室屋選手とパトリック選手とのトークセッションも開催されました。レース後の表彰式では、参戦2年目にして年間チャンピオンとなったパトリック選手は室屋選手へのリスペクトを語りながら、「優勝した喜びを、チームはもちろん、一緒に来日した家族と分かち合いたい」と喜びを噛み締めました。

惜しくも年間チャンピオンの連覇には届かなかった室屋選手は、「気が抜けない闘いの中で、ちょっとした技術や集中力の差が勝敗を左右した」と語りました。エアレースは、0.1 秒にも満たない、ほんの少しの差が明暗を分けます。2025年シーズンのLEXUS PATHFINDER AIR RACINGを振り返れば、第二戦から投入した新型のウイングレットはまさにLEXUSとの技術交流により生み出された確かな成果であり、来シーズンに向けさらなる飛躍へ挑みます。