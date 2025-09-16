DX推進と地域共創を両立へ。ファーストイノベーション、未来を見据えた5事業体制へ再編

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年からの新たな社会的プロジェクトの始動を契機に、これまでの事業領域を全面的に再編し、「クリエイティブ事業」「プロモーション事業」「マーケティング事業」「ソリューション事業」「地方創生事業」の5事業体制へと移行いたしました。

この再編は、急速に進化するデジタル社会のDX需要と、地域が抱える多様な課題解決の双方に応えるためのものです。クラウド、AI、データドリブンマーケティングを中核としたサービス群を整備し、企業の競争力強化と地域社会における持続可能な価値創造を同時に実現できる新体制を築きました。

さらに2026年からは、官民連携による大規模な取り組みも本格化し、これまでの延長線ではなく“次の時代を切り拓く挑戦”として、新しい章をスタートいたします。

5事業体制の概要

クリエイティブ事業

ホームページ制作、LP構築、メディアサイト設計、グラフィックデザイン（ロゴ・パンフレット・広告物）、動画制作（商品紹介・企業PR・イベント映像）、システム開発・CMS導入などを提供。発信の“基盤”をつくります。

プロモーション事業

SNS運用支援やインフルエンサー連動キャンペーンに加え、統合型プロモーションパッケージ「BOOST∞」や「BOOST Lite」を展開。特に「トリプルリンクPR」は、ROIの高いプロモーションを実現し“認知と共感”を広げます。

マーケティング事業

SEO・MEO対策、SEM、WEB／SNS広告運用、ASOに加え、独自サービス「Area Nexus」を通じて地域特化型SEOを展開。アクセス解析やAIレコメンドを活用し、マーケティングROIを最大化し、PRを“集客”につなげます。

ソリューション事業

経営・集客・PR戦略のコンサルティングに加え、AI人材サブスク「Lumina」を提供。AI秘書・AI顧問・AIコンサルを組み合わせ、経営判断支援から業務効率化まで幅広くサポート。“持続的な成長”の実現をサポートします。

地方創生事業

「つながり応援」「つながりファンディング」「がくせい応援」を展開し、官民連携の地域DXを推進。クラウドファンディングやデータ分析を用いて、地域資源の発掘・拡張、交流人口の増加、持続可能な“地域と未来”の共創”をサポートします。

地方創生事業

事業再編の背景と意義

AI・クラウド・データ解析といった先端技術の進展は、企業経営にこれまでにないスピードでの変革を迫っています。その一方で、日本社会が直面する少子高齢化や人口減少といった構造的課題は深刻化し、地域の持続可能性に大きな影響を及ぼしています。

こうした状況下、従来の単一領域ごとの支援では、企業の成長と地域課題の解決を両立させることが困難になりつつあります。そこでファーストイノベーションは、デジタルトランスフォーメーション（DX）による企業競争力の強化と、官民連携による地域課題の解決を同時に実現できる新しい包括的モデルを構築しました。

このモデルこそが、2026年から始まる新たな取り組みを推進するための基盤となり、企業と地域、そして社会全体に持続的な価値を生み出す原動力となります。

ファーストイノベーションの未来展望

今回の5事業体制への移行は、ITの進化を社会全体の力へと変換していく、新たなプラットフォームづくりの第一歩です。ファーストイノベーションは、AIやデータ活用による企業経営の高度化と、地域共創による社会的価値の創出を両立させ、持続可能な成長モデルを提示してまいります。

私たちが目指すのは、テクノロジーによって企業と地域を結び、人々が「共に挑戦し、共に応援したい」と思える社会を実現することです。その挑戦を通じて、日本各地から未来を切り拓く新しいストーリーを生み出していきます。

株式会社ファーストイノベーション 会社概要

社名：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/