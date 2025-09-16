favy、『BLUE FRONT SHIBAURA』の2つのダイニングホールで「favyモバイルオーダー」を提供開始。フロア運営業務も一部受託し、現場のDXを推進

株式会社favy

シェア型フードホール/横丁の運営、モバイルオーダー、サブスクシステムの開発・提供などを行う株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧）は、2025年9月1日にグランドオープンした『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』の低層商業エリア内2つのダイニングホール「GREEN DINING HALL」「CANAL DINING HALL」において、当社が開発するモバイルオーダーシステム「favyモバイルオーダー」を提供開始いたしました。

システムの提供に加え、ダイニングホールのサービス業務およびカフェ&バーの運営も受託することで、スムーズなシステム導入を実現、利用者の体験価値向上と施設運営の安定化を両立させています。

■ 2つのダイニングホールで「favyモバイルオーダー」の提供を開始

「favyモバイルオーダー」は『BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S』内の2つのダイニングホールで導入されました。

「GREEN DINING HALL」（1階）と「CANAL DINING HALL」（2階）で、時間帯によってモバイルオーダーの形式を切り替えることで、利用者のニーズに合わせた最適な顧客体験と、運営効率の最大化を図ります。

昼（オープン～17:00）：事前決済型

モバイルオーダー上で注文から決済まで事前に完結することで、店頭での待ち時間を短縮。

テイクアウト需要への対応や店頭オペレーションの効率化を実現します。

夜（17:00～クローズ）：事後決済型（フルサービス）

席に座ったまま複数の店舗を横断的に注文でき、食後にまとめて支払う「事後決済型」に切り替え(※)。

ユーザーの体験価値向上の為、モバイルオーダーの操作案内から料理のテーブルサーブまでを行うfavy社のスタッフがサービス担当として稼働。

デジタルツールの活用と人間ならではの温かい接客を融合させた、レストラン方式のフルサービスを提供いたします。

※「GREEN DINING HALL」の一部店舗では、17時以降も事前決済型を継続してご利用いただけます。

■ ダイニングホールのサービスとカフェ&バーの業務を受託。現場での運用サポートを強化

モバイルオーダーシステムの提供だけでなく、2つのダイニングホールのサービス業務、および「CANAL DINING HALL」内のカフェ&バー『DRINK STAND 1-1-1』の運営業務も受託いたしました。

ダイニングホールのサービス業務をfavyのスタッフが行うことで、店舗や来店客からのモバイルオーダーに関する問い合わせにその場で対応が可能に。システムの利用満足度を継続的に高めてまいります。

『DRINK STAND 1-1-1』では、ダイニングホールに入居する店舗の営業時間に合わせて、柔軟にメニューを提供します。フード提供店舗の営業が少ない時間帯は軽食を、営業店舗数が多い時間帯はドリンクに特化することで、来場者の体験価値向上に努めます。

《DRINK STAND 1-1-1店舗概要》

朝は、周辺のビジネスマンなど向けにモーニングのメニューを提供。 ランチタイムやディナータイムは、SHIBAURA BREWINGで醸造されたオリジナルクラフトビールやエスプレッソマシンで淹れるコーヒーの提供など、ドリンクに特化して営業いたします。

店舗名：DRINK STAND 1-1-1 （読み仮名：ドリンクスタンド スリーワン）

営業時間：

平日・土曜 7:00～23:00

日曜・祝日 7:00～22:00

定休日：なし

公式サイト：https://www.bluefrontshibaura.com/shops-restaurants/shops/000031.html

■ BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 概要

「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」の低層商業エリア（1～3階）は、「まちのコミュニティハブ」をテーマとした、ライフスタイル創出型の新しい施設です。 1階と2階には、それぞれテーマの異なるダイニングホールがあります。

1F GREEN DINING HALL（グリーンダイニングホール）

安らぎを感じる緑に包まれた空間の中で、ゆったりと思い思いの時間を過ごせるオールデイダイニング空間。

カウンターやソファ、テラス席など多様な約350の共用席から好きなお席をお選びいただけます。

2F CANAL DINING HALL（キャナルダイニングホール）

運河に面する水辺の開放感の中で、仲間や家族と賑やかで素敵なひとときを過ごせるオールデイダイニング空間。

海風を感じるテラス席を含む全約420席の趣向を凝らした共用席から好きなお席をお選びいただけます。

住所：東京都港区芝浦1丁目1番1号

アクセス：山手線／京浜東北線・根岸線／東京モノレール「浜松町駅」南口 徒歩約6分

公式サイト：https://www.bluefrontshibaura.com/

■「favyモバイルオーダー」について

「favyモバイルオーダー」は、お客様のスマートフォンで注文から決済まで行うことができるシステムです。事前決済型と事後決済型があり、施設のご要望に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。

導入によって、商業施設内フードホールにおいて以下のような効果が期待されます。

■ favy会社概要

- 顧客体験の向上- - 自分のスマートフォンからの注文・決済で、待ち時間を軽減- - 席に座ったまま複数の店舗のメニューをまとめて閲覧・注文が可能（事後決済型のみ）- フードホールの運営効率の向上- - ホールスタッフの注文・レジ対応業務の軽減- - 注文データを活用した、販促・商品戦略の最適化- - フードホール内店舗間の回遊促進による売上向上（事後決済型のみ）

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：飲食店向けの集客支援、店舗DXの推進、フードホールの企画開発・運営など

URL：https://favy.co.jp/