BreakingDown17シルバースポンサーにV CLINIC、HTF、H.L.B／VO-VO-、Mr.stick、VITABON JAPAN、Tクリニック、XENIS、Levelaが就任！

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年9月27日（土）に立川立飛アリーナで開催する人気格闘技イベント「AMBiQUE presents BreakingDown17」において、V CLINIC、HTF、H.L.B／VO-VO-、Mr.stick、VITABON JAPAN、Tクリニック、XENIS、Levelaがゴールドスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

大会では、美容整形クリニックの「V CLINIC」、コンプレッションウエアの「HTF」、入浴剤やスカルプケア商品の「HLB・VO-VO-」、男性機能の向上商品の「Mr.stick」、置き型電子シーシャの「VITABON JAPAN」、美容クリニックの「T CLINIC」、電動アシスト自転車メーカーの「XENIS」、SNS教育事業の「Levela」のロゴを競技リングなどに掲出します。

＜就任メッセージ＞

V CLINICより就任メッセージ

V CLINICはシルバースポンサーに就任いたしました。2025年5月にリニューアルオープンした顔専門の美容整形クリニックです。美容整形業界では研修医など技術力の低い医師が執刀し修正が必要になる事例が多発しています。そうした後悔をなくすため、愛沢えみりを共同創業者とし、形成外科専門医という技術力のある医師のみを採用してできたクリニックです。年齢とともにできるほうれい線や目元やおでこのしわ、たるみといった誰もが気になる施術はもちろん、小顔や鼻、クマ取りなど自然なままで見た目を大きく変える外科施術も揃えています。 BreakingDownという最高のエンターテインメントに華を添えられるよう、応援させていただきます。

HTFより就任メッセージ

BreakingDown7から引き続き、シルバースポンサーに就任いたしました。HTFは格闘技やスポーツをするすべての人をサポートする、朝倉未来プロデュースのコンプレッションウェアです。身体にフィットする適度な着圧でみなさまの運動パフォーマンスをサポートします。また速乾加工やUVカットなど機能性にこだわり抜いた生地を採用しており、オールシーズン快適に着用いただけます。

HLB・VO-VO-より就任メッセージ

BreakingDown6から引き続き、今回もシルバースポンサーに就任いたしました。 MAKE BEAUTURE株式会社は「世界と未来を動かす美しさを創造する」をミッションに掲げ、”湯セレブ”H.L.B、”#1分で決まるヘアケア”VO-VO-育毛剤、頭皮クレンジングを提供しております。 これまでスポンサーを務めた中で、選手たちの様々なストーリーやバックグラウンドの一瞬に懸ける気持ちに何度も心を動かされました。 業界、国内で著しい成長を見せるこの素晴らしいイベントを少しでも後押ししたいと思い、この度もスポンサー就任に至りました。

Mr.stickより就任メッセージ

全力でブレイキングダウンを応援したいと思います！ 皆様、熱い戦いを期待しております。 男達よ、もう一度立ち上がれ！！

VITABON JAPANより就任メッセージ

VITABON JAPANはこの度、シルバースポンサーに就任いたしました。私たちはニコチンもタールもなく炭もいらない充電も不要の既存概念を覆す電子シーシャを取り扱っております。選手の皆様をこのような形で応援できることを大変光栄に思います。

T CLINICより就任メッセージ

T CLINICはこの度、シルバースポンサーに就任いたしました。私たちは「黄金比」「顔整形」にこだわり、美容医療の不満足とコンプレックスをなくす顔整形世界No.1のクリニックを目指し、T CLINICに関わる全ての人に感動と自信を届けたいと考えております。 三上悠亜さんと共同で創業した新宿にある美容整形クリニックで、ブレイキングガールのにゃいりんさんにもエグゼクティブプロデューサーとして参画していただいています。 過去にはこめお選手やジョリー選手が来院されたりなど、 BreakingDownという最高のエンターテインメントに華を添えられるよう、応援させていただきます。

XENISより就任メッセージ

過去の大会でのブース出展時、試乗した選手や観客の皆さまから大きな反響をいただき、その場で予約が殺到しました。日本一の再生数を誇るBreakingDownの成長と共に我々も成長していけるよう、今大会はシルバースポンサーとして応援させていただきます。

移動手段が変われば、人生は一変します。視聴者の皆様には是非、日本最高スペックの電動アシスト自転車 XENIS を体感していただければ幸いです。

Levelaより就任メッセージ

このたび株式会社Levelaは、「BreakingDown」のシルバースポンサーに就任いたしました。

社名Levelaは“Level up”の略で、「Be who you want to be ― なりたい自分になろう」を理念に、挑戦に寄り添い、理想を現実に変えるためのサポートをしています。リングで一瞬一瞬をやり切り、常に自らを更新し続ける選手たちの姿勢は、私たちが最も敬意を抱く生き方そのものです。勝敗だけでは測れない“挑み続ける意思”を称え、次のステージへ進む力となれるよう、Levelaは本大会を全力で応援してまいります。

＜企業・ブランド概要＞

V CLINICについて

2025年5月にリニューアルオープンした、元No.1キャバ嬢で起業家でもある愛沢えみりが共同創業者を務める美容整形クリニックで、鼻や二重、クマ取り、小顔といった外科施術はもちろん、美肌、ヒアルロン酸、タトゥー除去などを一流のクオリティで提供します。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6709-9595

所在地 ：東京都新宿区新宿3丁目1-22 ADビル 7F

アクセス ：新宿3丁目駅 C1出口 徒歩1分 新宿駅東口徒歩5分

公式サイト：https://venusbeautyclinic.com/

HTFについて

HTFを販売する株式会社LADDERは、インフルエンサーや著名人、タレントと共に商品の開発から販売、プロモーション、カスタマーサービスなどをワンストップで行っているP2C企業です。「ブランドとお客様の架け橋になり、P2Cのリーディングカンパニーになる。」をミッションとし、ヒカルさんのNMNサプリ『P3』や、明日花キララさんのナイトブラブランド『ふわっとマシュマロブラ』、てんちむさんアンバサダーの電子シーシャ『CHILLERS』などの展開をしております。今後も新用品を展開してまいります。

公式サイト：https://ladder.co.jp/

HTF：https://h-t-f.shop/

P3： https://pthree.jp/(https://pthree.jp/)

ふわっとマシュマロブラ：https://mashumaro-bra.com/

CHILLERS：https://chillers.jp/

HLB・VO-VO-について

HLB・VOVOを展開するMAKE BEAUTURE株式会社は「世界と未来を動かす美しさを創造する」をミッションに掲げ、ユーザー様からの声をもとにした新しい習慣をつくっております。 主にインターネット（EC、Amazon、楽天）を通じて、トップアスリート、モデル、セレブ層に愛用されている高級入浴剤の”湯セレブ”H.L.B（エイチ・エル・ビー）や、朝倉未来がプロデュースした# 1分で仕上がる頭皮ケア VO-VO-（ボーボー）を提供しています。

VO-VO-公式サイト：https://vovo-official.jp/

HLB公式サイト：https://hlb.ink/

Mr.stickについて

Mr.STICKは、「Nontitle」という起業家を目指すYouTube番組から生まれた新しい会社です。男性機能の向上を目的とした商品を開発し、男性の活力を満たす強力な成分で構成されたサプリメントと、機能性ボクサーパンツの販売をオフィシャルサイトにて今月より開始。今後も男性の総合的な活力を満たす製品やサービスの開発を目指していきます。

公式サイト：https://mrstick.jp/

VITABON JAPANについて

韓国でS2OやULTRAのスポンサーを務める世界初の置き型電子シーシャ「VITABON SHISHA」。ノンニコチン・ノンタールで無害で健康を気遣った商品です。炭不使用で不要な手間を一切排除。静かなくつろぎのひとときをより深いリラックス体験に。

公式サイト：https://vitabonshisha.jp/

T CLINICについて

三上悠亜が共同創業者を務める美容整形クリニックで、「黄金比」「顔整形」にこだわり、美容医療の不満足とコンプレックスをなくす顔整形世界No.1のクリニックを目指しています。

診療時間 ：10:00~19:00（不定休）

電話番号 ： 03-6228-0830

所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町1丁目16－5 ドン・キホーテ新宿ビル7F

アクセス ：JR山手線新宿駅から徒歩3分

公式サイト：https://tclinic-official.com

XENISについて

株式会社 XENIS（代表取締役 佐々木栄治）は、48 V 27 Ahバッテリーや前後フルサスペンションなど世界最高水準の装備を標準搭載した電動アシスト自転車〈EX〉（黒 66 万円／白 77 万円・限定 168 台）を展開。従来 100 万円超級の性能を約半額にまで抑えて提供し、クラウドファンディング開始 12 日で支援総額 3,928 万円を達成するなど大きな注目を集めています。取扱店も早い者勝ちでエリアごとに募集中です。共同イベントの開催なども歓迎しておりますので、お気軽にご連絡ください。

公式サイト：https://xenis.jp/pages/lp1

公式 LINE：https://bit.ly/XENIS_BD_

Levelaについて

株式会社Levelaは「人生を変えるきっかけになる」をミッションに掲げ、成果と再現性に徹底してこだわるオンライン教育企業です。 Instagram特化型コンサルティングプログラム「SnsClub」では、誇大広告やサポート不備といった業界課題に対し、「平均67投稿で1万フォロワー」という再現性の高い実績があり、受講生が目標を達成するまで最後までやり切れるよう、学習設計から伴走サポートまで一貫した体制を構築しています。

今後も、すべての人が理想の自分像に近づく機会を創出し、日本一の教育事業を目指して邁進してまいります。

公式サイト：https://levela.co.jp/

SnsClub：https://levela.co.jp/snsclub/lp/04/

■AMBiQUE presents BreakingDown17

日時 ： 2025年9月27日（土）12:30開場／14:00開始予定

会場 ：立川立飛アリーナ

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：AMBiQUE

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

早割先行販売：販売中～9/16(火)23:59まで

一般発売 ：9/17(水)0:00～9/26(金)23:59

販売場所 ：https://eplus.jp/breakingdown17/

料金（税込）：

＜アリーナ席＞

SVIP席（最前列）：\550,000／\470,000

SVIP席（2列目）：\220,000／\190,000

VVIP席：\110,000／\95,000

VIP席（花道）：\60,000／\54,000

VIP席：\50,000／\44,000

SS席：\30,000／\27,000

S席：\17,000／\15,000

＜スタンド席＞

A席：\19,000／\17,000

B席：\14,000／\12,000

C席：\9,000／\8,500

※（左）一般販売価格／（右）早割先行販売価格

＜チケット特典＞

・BreakingDown17 特製ステッカー＆トレカ

・大会前、バックヤードツアー参加権 ※1

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※2

・BreakingDown18オーディション観覧権 ※2

・前日記者会見への参加権※3

・大会終了後、花道で写真撮影※4

※1：SVIP席（最前列）のチケットの特典です

※2：SVIP席（最前列/2列目）のチケットの特典です

※3：SVIP席（最前列/2列目）・VVIP席チケット限定の特典です

※4：VVIP席・VIP席（花道）チケット限定の特典です

PPV（オンライン観戦）チケット

販売期間：販売中～10月4日(土)14:00まで

販売場所：https://breakingdown.jp/

料金（税込）: 3,300円／前売り

3,800円／当日

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

