亀田総合病院、医療従事者の″デジタル秘書″ AIパートナー機能を導入開始

Ubie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太、以下「Ubie」）は、医療法人鉄蕉会 亀田総合病院（所在地：千葉県鴨川市、院長：亀田俊明、以下「亀田総合病院」）において、医療従事者の業務効率化と患者アウトカム向上を目的とした「ユビー生成AI」の新機能「患者ナビ」および「AIパートナー機能」の運用を開始したことをお知らせいたします。

■取り組み背景と導入目的

現代の医療現場では、電子カルテの普及や医療技術の高度化に伴い、医師が処理すべき情報量が爆発的に増加しています。特に大規模総合病院では、複数科にわたる治療歴、検査結果、投薬履歴、症状の経過など、膨大で散在する患者情報を短時間で把握し、適切な診断・治療判断を下すことが求められており、医師の認知的負荷の軽減が喫緊の課題となっています。

亀田総合病院は、千葉県南房総地域の基幹病院として、優れた人材と高精度機器を駆使した急性期医療を担い、ISO9001の認証や国際的な医療機能評価であるJCI（Joint Commission International）から日本初の認証を取得するなど、医療の質の向上に継続的に取り組んでいます。

今回、さらなる医療の質向上と働き方改革の推進を目指し、次世代の医療DXソリューションとして「患者ナビ」および「AIパートナー機能」の運用を開始いたしました。

■「患者ナビ」について

「患者ナビ」は、ユビー生成AIの新機能として開発された、医療従事者向けの患者情報統合プラットフォームです。従来、電子カルテや各部門システムに散在していた患者情報を一元的に集約し、医療従事者が患者さんの全体像を瞬時に把握できる環境を提供します。

＜「患者ナビ」の主要構成＞

「患者ナビ」により、医療従事者は複数のシステムを行き来することなく、一つの画面で患者さんの包括的な情報にアクセスできるようになります。特に、新機能として搭載された「AIパートナー機能」では、より直感的で効率的な情報活用が可能になり、治療意思決定支援に貢献します。



■AIパートナー機能について

- 患者サマリ：症状、治療歴、検査結果などを時系列で整理し、患者さんの治療状況を経時的に可視化実行履歴：過去の生成AI等の実行履歴を患者単位で管理。事前に設定した特定条件に応じて、自動で生成AI処理の実行を可能にし、文書作成業務の負担を大幅に軽減- AIパートナー機能：自然言語での対話を通じて、患者さんの情報検索やワークフロー実行を支援

「AIパートナー機能」は、「患者ナビ」に搭載された医療従事者の"デジタル秘書"として機能する生成AIサービスです。従来から診療録には多くの情報が様々な場所に保存されており、医療従事者は患者さんの概要を掴んだり特定の情報を探すことに苦労しています。患者さんのコンテキストを学習させたAIパートナーを常駐させることにより、従来の複雑な画面操作に代わり、自然言語による対話で情報検索やワークフロー実行を実現します。より直感的で効率的な情報活用により、治療意思決定支援に貢献します。

音声入力にも対応しており、テキスト入力なしでの操作が可能です。AIが指示内容を理解し、適切な情報を構造化して提示することで、医療従事者の業務効率化を実現します。これにより、医師は限られた診察時間の中で患者情報を深く理解し、より高度な診断・治療判断に集中することが可能になります。

■亀田総合病院での活用内容と期待される効果

＜主な活用内容＞

- 外来診療での情報整理：音声指示により複雑な病歴を持つ患者さんの症状経過や治療履歴を瞬時に構造化して提示- 入院患者の状態把握：会話形式で多職種からの情報を統合し、患者さんの全体像を迅速に把握- 多職種間の情報共有：会話形式での指示により他科との連携時に必要な患者情報を適切な形で整理・提供

＜期待される効果＞

本導入により、医療従事者の認知負荷軽減と中長期的には患者アウトカムの向上が期待されています。AIが定型的な情報処理を担うことで、医師は患者さんとのコミュニケーション、複雑な診断、個別化医療の提供により集中できるようになります。また、散在する患者情報の統合により、有害事象の早期検知や見落としリスクの低減、診断精度の向上も見込まれています。

亀田総合病院での本導入は、生成AIの医療現場における実用化を前進させるものであり、医療機関における働き方改革と医療の質向上を両立するものです。

■今後の展開

亀田総合病院では、本導入の成果を詳細に検証し、段階的な活用範囲の拡大を検討してまいります。

今回の「患者ナビ」および「AIパートナー機能」の導入においても、初期段階での効果検証を踏まえ、対象診療科の拡大や医師以外の医療従事者への活用範囲拡張を進める予定です。また、既に導入済みの他のUbieサービスとの連携を強化することで、院内での医療DX推進をより一層加速させることを目指しています。

また、将来的には医療従事者が優先的に閲覧したい情報をパーソナライズして表示することなどにより、より精密で個別化された医療の提供を目指してまいります。

Ubieは、亀田総合病院での取り組みを通じて得られる知見を活かし、「AIパートナー機能」のサービス向上を図るとともに、「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」というミッションの実現に向けて、医療現場のデジタル変革を推進してまいります。

■医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 情報管理本部 本部長 / 糖尿病内分泌内科 シニア・ダイアビーティス・アドバイザー / CSR推進室顧問 小川 理様

電子カルテには膨大な情報が蓄積されていますが、必要な情報がどこにあるのか直ちに把握できず、診療の際には手当たり次第に画面を開いて確認せざるを得ない状況が度々ありました。こうした作業は患者さんの診断や治療といった本来集中すべき部分とは異なる負担であり、その積み重ねが診療全体に影響することが課題でした。AIパートナー機能は、この負担を軽減し、必要な情報を整理して提示することで、診療をより適切に行えるよう支えてくれると期待しています。さらに、これは医師のみならず看護師や薬剤師など多職種が患者情報を共有する際にも有用であり、チーム医療全体の質の向上につながると考えています。

