【SBIいきいき少短】ウェブサイトリニューアルのお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIいきいき少額短期保険株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：採田 祐治、以下「当社」)は、シニア世代の皆さまにより安心して、快適にご利用いただけるウェブサイトを目指し、2025年9月16日にウェブサイト（ https://www.i-sedai.com ）を全面リニューアルしたことをお知らせします。

なお、本リニューアルは当社の「シニア世代応援プロジェクト」第8弾の取組みとなります。

リニューアルした当社ウェブサイト（イメージ）

《リニューアルのポイント》

1. シニア世代に“やさしい”設計

文字のサイズを大きくし、視認性の高い配色をしたほか、レイアウトも見直し、必要な情報をよりわかりやすく表示しました。

2. 商品・サービス紹介の充実化

各保険商品・サービスの内容を理解しやすい構成に刷新。お客さまが情報を比較・検討しやすくなりました。

3. 各種手続きの“わかりやすさ”を強化

資料請求やご加入手続きの動線を最適化するとともに、ご契約者さま向けの各種お手続き方法についてもわかりやすく案内し、よりスムーズにご利用いただけるようになりました。

4. ウェブアクセシビリティへの配慮

年齢や利用環境にかかわらず、多くの皆さまにとって使いやすいウェブサイトを目指し、W3C勧告「WCAG 2.0」および日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに配慮しました。

当社は今後も、より使いやすく安心してご利用いただけるウェブサイトを目指し、お客さまサービスの向上に努めてまいります。

【会社概要】

会社名 ：SBIいきいき少額短期保険株式会社

所在地 ： 東京都港区六本木1-6-1

設立年月日： 2007年7月3日

資本金 ： 2億8,600万円

事業内容 ： 少額短期保険業［関東財務局長（少額短期保険）第8号］

会社紹介 ： 当社は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」というお客さまの声に応える保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険、介護保険はシニア層を中心に支持され、いきいきとした毎日を送れるよう保険商品を通じて安心とやすらぎを提供し、お客さま一人ひとりのより良い人生を応援します。

URL ： https://www.i-sedai.com