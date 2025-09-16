♪あなたのもとまで真心とともに　両備トランスポートの新TV-CMが9/15（月）より放送開始

両備ホールディングス株式会社

両備ホールディングス株式会社の物流部門を担う両備トランスポートカンパニーは、新TV-CMを2025年9月15日（月）より放送開始しました。本CMでは、ボカロPとして活躍している「そりっどびーつ」が、両備トランスポートの業務や現場の声をリサーチして書き下ろしたCM曲「マゴコロ コネクト」を起用。歌声は、若い世代にも人気のバーチャルアイドル「音街ウナ」。

耳に残るメロディとまっすぐな言葉で、日々“想い”と“モノ”を運ぶドライバーの気持ちを、視聴者の皆さまにもやさしく届けます。

本取り組みは、物流の魅力と両備トランスポートの姿勢をわかりやすく伝え、特に若年層における認知を高めることを目的としています。

＜新TV-CMはこちら＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A3Dm7B7Xdc8 ]

■CMソング「マゴコロ コネクト」

（作詞・作曲・編曲：そりっどびーつ 歌：音街ウナ）

（歌詞）うれしい たのしい とどけるよ あなたのもとまで 真心とともに 両備トランスポート

両備トランスポートは、約100年にわたり地域に寄り添いながら、物流を通じて人々の暮らしに安心と笑顔を届けてきました。

本楽曲は、運ぶのは“モノ”だけではなく“想い”でもある、というメッセージを軸に構成。そりっどびーつは制作に先立ち、両備トランスポートの歴史や役割、現場のエピソードを丁寧に取材・調査。ドライバーが思わず口ずさみたくなるキャッチーさと、CMを観たり歌を聴いたりする人にも、ドライバーの誇りや日常の想いが届くことを大切に、歌詞とメロディを書き下ろしました。

なかでも「真心とともに」という言葉は、両備グループの経営理念「忠恕（ちゅうじょ）」に基づいています。

放送開始：2025年9月15日（月）

放送地域：岡山・香川（10月半ばまで、民放4局で集中的にOA）

■ ボカロP・そりっどびーつ（作詞・作曲・編曲）

中毒性のあるワードセンスとキャッチーなメロディに定評のあるボカロP。

代表曲「らいふいずびゅーてぃふぉー」はYouTube、TikTok、サブスク含めトータル再生数は1800万回を超える。

■ 音街ウナ

音楽の街・浜松市出身のボーカロイド。ポップスからダンスミュージックまで幅広いジャンルに対応し、若いクリエイター層を中心に動画投稿サイトや配信プラットフォームでの人気が高いキャラクター。西鉄企業イメージCMやJAF（日本自動車連盟）の若年層向け交通安全啓発のWEB動画にも起用されている。

音街ウナ (C)MTK / INTERNET Co., Ltd.

※記載の商品名ならびに名称は、各社の登録商標または商標です。

■両備トランスポートCMソング「マゴコロ コネクト」そりっどびーつ & 音街ウナ

作詞・作曲・編曲：そりっどびーつ

歌：音街ウナ

嬉しい 楽しい 届けるよ 今日も明日もずっと

くらし つなぐ 支えるよ どんなときでも 安心 笑顔 届けるよ

あなたの元まで 真心とともに 両備トランスポート

朝焼けが染める 額に汗がひかる 一歩ずつ一歩ずつ しなやかに力強く

移るまちと 変わる景色 仲間たちとともに

預かった想い 揺らさないように 待ってる笑顔 めざして走る

嬉しい 楽しい 届けるよ 今日も明日もずっと

くらし つなぐ 支えるよ どんなときでも 安心 笑顔 届けるよ

あなたの元まで 真心とともに 両備トランスポート

太陽が照らす 午後の喧騒も 一つずつ 一つずつ いつだって愛をこめて

随分遠くまで来たけど 想いは変わらない

預かった大切が「ありがとう」に変わる その瞬間(とき)を めざして走る

雨の日にも 風の日にも 夜にも負けない光になって

くらし続けるために 照らし続けるよ

あなたと わたしの しあわせが 続きますように

嬉しい 楽しい 届けるよ 今日も明日もずっと くらし つなぐ 支えるよ

どんなときでも 安心 笑顔 届けるよ

あなたの元まで 真心とともに 両備トランスポート

■ ボカロP・そりっどびーつよりコメント

昨日ポチったあの商品も、推しのグッズも、コンビニのパンだって、誰かが汗水流して届けてくれている。

なんて今まで考えた事がありませんでした。

「運ぶ」という仕事は、モノだけでなく人と人との心を繋ぐ最高にカッコいい仕事なんだと、両備トランスポートの皆さんに教えてもらいました。

このCMソング『マゴコロ コネクト』は、そんな物流を支える“ヒーロー”たちへの、私からのアンセムであり、リスペクトソングです。

この曲を聴いて"誰かの「当たり前」を創る仕事"に少しでもワクワクしてくれたら嬉しいです！

■ 新テレビCM公開先

〈両備グループ公式SNS〉

YouTube （https://youtu.be/A3Dm7B7Xdc8）

Instagram ＠groupryobi（https://www.instagram.com/groupryobi/）

X ＠GroupRyobi（https://x.com/groupryobi）

会社概要

両備トランスポートカンパニー（両備ホールディングス株式会社社内カンパニー）

URL：https://ryobitransport.com/

カンパニー本部所在地：岡山県岡山市中区新築港9-4

カンパニー長：荒木 一守

事業内容：陸運・倉庫・通関事業

【2025年9月現在】

・国内事業所情報

営業所数：45事業所（北関東から九州まで）

トラック保有台数：450台

倉庫所有面積：10万平方メートル

従業員数：約1,000名

・海外関連会社

現地法人会社4社（ベトナム3社、ミャンマー1社）

ASEAN最大級のコールドチェーン倉庫事業を展開

■両備ホールディングス株式会社 URL：https://www.ryobi-holdings.jp/

本社：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア 5階

代表者：代表取締役COO 三宅 健夫

主な事業：交通運輸業、不動産業、倉庫・通関業、スーパーマーケット事業、整備業、製造業など