Adecco¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Áí¹ç»Ù±çµòÅÀ»ö¶È¡×¡ÊChiba Innovation Crossing¡Ë¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï
¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëAdecco Group¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢Áí¹ç¿Í»ö¡¦¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî ·òÆó¡Ë¤Î¿ÍºâÇÉ¸¯¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëAdecco¡Ê°Ê²¼¡ÖAdecco¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀéÍÕ¸©¤è¤ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Áí¹ç»Ù±çµòÅÀ»ö¶È¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§Chiba Innovation Crossing¡Ë¤ò¼õÂ÷¤·¡¢±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Adecco¤Ï¡¢Chiba Innovation Crossing¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶È³ÈÂç¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Chiba Innovation Crossing¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://chiba-startup.jp/
¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÃø¤·¤¤À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¸©¤Î·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¾å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°éÀ®¤È¿¶¶½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀßÎ©¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤äÁÈ¿¥¡¦¿Í°÷ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢ÈÎÏ©³ÎÊÝ¡¢¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³«Âó¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤Î¼Â»Ü¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤äÀìÌç²È¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÀè¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Adecco¤Ï¡¢Chiba Innovation Crossing¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç´ë¶È¤ä¡¢Åê»ñ²È¡¢Âç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¤ÎÏ¢·ÈÀè¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤¬Äê´üÅª¤Ë½¸¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀèÇÚµ¯¶È²È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¹Ö±é²ñ¤Î³«ºÅ¡¢µ¯¶È²ÈÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ¤ä¥Ô¥Ã¥Á²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Î¸òÎ®¤Î³èÈ¯²½¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñÂ¥¿Ê¡¢µ¡±¿¾úÀ®¡¢»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Adecco¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿ÍºâÌöÆ°²½¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¿Íºâ¤ÎÇÚ½Ð¤È¡¢¿Íºâ¤¬ÌöÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ØÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±¸øÄ£¤ÈÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î»ö¶È¼õÂ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñÌó180¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¤è¤ê¡¢570·ï¤òÄ¶¤¨¤ë°Æ·ï¤ò±¿±Ä¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íºâ¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¤ÎÌöÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚChiba Innovation Crossing¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1264/table/1020_1_d49b133baf402b2dca51bb7101f76898.jpg?v=202509170928 ]
Adecco¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Adecco¤Ï¡¢À¤³¦60¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëAdecco Group¤Î»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍºâÇÉ¸¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢HR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Adecco Group Japan¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¿ÍºâÌöÆ°²½¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î³×¿·¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤ÎºÇÅ¬²½¤È¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Adecco¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.adecco.com/ja-jp
¡ÚChiba Innovation Crossing¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Chiba Innovation Crossing±¿±Ä¶ÈÌ³»öÌ³¶É
Mail. info@chiba-startup.jp