BE:FIRST、MAZZEL、HANAら出演、佐藤隆太がナビゲーターを担当！　J-WAVE、BMSG設立5周年記念特番を9/23（火・祝）にオンエア

写真拡大 (全10枚)

株式会社J-WAVE



SKY-HI、佐藤隆太

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、9月23日（火・祝）18:00-19:55に特別番組『J-WAVE SPECIAL REPEZEN TYO～BMSG is...～』をオンエアします。



設立から5年を迎えるBMSG。


アーティストが“自分自身であり続けること”を信条に掲げ、


クリエイティブ・クオリティ・アーティシズムを貫いてきたBMSGは、


いま日本の音楽シーンに新しい風を吹き込み、その存在感を確かなものとしています。



本番組は、BMSGが歩んできた軌跡を振り返りつつ、“東京発の音楽の可能性”をあらためて見つめ直すプログラムです。「Be MySelf Group」という名に込められた想いを起点に、所属アーティストの言葉と音楽を通して、世界に挑む理由と力強さを掘り下げていきます。



ナビゲーターを務めるのは、俳優の佐藤隆太。


音楽やカルチャーへの造詣が深く、BMSGのライブやドキュメンタリーを通じてその挑戦に共鳴してきた佐藤が、親交を背景にBMSGのストーリーをリスナーに届けます。



佐藤隆太

【放送内容】

■TRIANGLE POINTS

BE:FIRST、MAZZEL、HANAのメンバーがリレー形式で登場。


自分たちの活動スタンスやチームとしての個性を異なる視点の言葉で繋いでいきます。



BE:FIRST

MAZZEL

HANA

■TWO ROADS, ONE ORIGIN

BMSG初のボーイズグループオーディション「THE FIRST」に挑んだ、Aile The ShotaとSHUNTO(BE:FIRST)。


ソロとグループ、それぞれの道を歩んだ4年を振り返り、未来を語り合います。



Aile The Shota

SHUNTO(BE:FIRST)

■BMSG TYO SESSION

ShowMinorSavage（Aile The Shota／SOTA〈BE:FIRST〉／MANATO〈BE:FIRST〉）、REIKO×KAIRYU(MAZZEL)、唯一無二の“声”を持つ2組のBMSGアーティストによる特別なスタジオライブ。東京発の音楽が放つクオリティと存在感を世界へ響かせます。



ShowMinorSavage（Aile The Shota／SOTA(BE:FIRST)／MANATO(BE:FIRST）


REIKO

KAIRYU(MAZZEL)

■BEYOND THE LAST PIECE

まもなく誕生するBMSG第3のボーイズグループに、SKY-HI自らメンバーにインタビュー。


「世界で一番自由で大きな夢を見よう」をコンセプトに生まれた彼らが、何を思い、


どんな夢を描いているのか。世界に挑戦する新世代のリアルな声をお届けします。



【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)


番組タイトル：J-WAVE SPECIAL REPEZEN TYO～BMSG is...～


放送日：9月23日（火・祝）


放送時間：18:00-19:55


ナビゲーター：佐藤隆太


スタジオ出演：Aile The Shota / SHUNTO(BE:FIRST) / SKY-HI / BMSG 3rd BOYS GROUP


スタジオライブ出演：ShowMinorSavage / REIKO / KAIRYU(MAZZEL)


コメント出演：BE:FIRST / MAZZEL / HANA


番組HP： https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250923_sp/