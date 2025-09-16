BE:FIRST、MAZZEL、HANAら出演、佐藤隆太がナビゲーターを担当！　J-WAVE、BMSG設立5周年記念特番を9/23（火・祝）にオンエア

株式会社J-WAVE

SKY-HI、佐藤隆太

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、9月23日（火・祝）18:00-19:55に特別番組『J-WAVE SPECIAL REPEZEN TYO～BMSG is...～』をオンエアします。

設立から5年を迎えるBMSG。

アーティストが“自分自身であり続けること”を信条に掲げ、

クリエイティブ・クオリティ・アーティシズムを貫いてきたBMSGは、

いま日本の音楽シーンに新しい風を吹き込み、その存在感を確かなものとしています。

本番組は、BMSGが歩んできた軌跡を振り返りつつ、“東京発の音楽の可能性”をあらためて見つめ直すプログラムです。「Be MySelf Group」という名に込められた想いを起点に、所属アーティストの言葉と音楽を通して、世界に挑む理由と力強さを掘り下げていきます。

ナビゲーターを務めるのは、俳優の佐藤隆太。

音楽やカルチャーへの造詣が深く、BMSGのライブやドキュメンタリーを通じてその挑戦に共鳴してきた佐藤が、親交を背景にBMSGのストーリーをリスナーに届けます。

【放送内容】

佐藤隆太■TRIANGLE POINTS

BE:FIRST、MAZZEL、HANAのメンバーがリレー形式で登場。

自分たちの活動スタンスやチームとしての個性を異なる視点の言葉で繋いでいきます。

BE:FIRSTMAZZELHANA■TWO ROADS, ONE ORIGIN

BMSG初のボーイズグループオーディション「THE FIRST」に挑んだ、Aile The ShotaとSHUNTO(BE:FIRST)。

ソロとグループ、それぞれの道を歩んだ4年を振り返り、未来を語り合います。

Aile The ShotaSHUNTO(BE:FIRST)■BMSG TYO SESSION

ShowMinorSavage（Aile The Shota／SOTA〈BE:FIRST〉／MANATO〈BE:FIRST〉）、REIKO×KAIRYU(MAZZEL)、唯一無二の“声”を持つ2組のBMSGアーティストによる特別なスタジオライブ。東京発の音楽が放つクオリティと存在感を世界へ響かせます。

ShowMinorSavage（Aile The Shota／SOTA(BE:FIRST)／MANATO(BE:FIRST）REIKOKAIRYU(MAZZEL)■BEYOND THE LAST PIECE

まもなく誕生するBMSG第3のボーイズグループに、SKY-HI自らメンバーにインタビュー。

「世界で一番自由で大きな夢を見よう」をコンセプトに生まれた彼らが、何を思い、

どんな夢を描いているのか。世界に挑戦する新世代のリアルな声をお届けします。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：J-WAVE SPECIAL REPEZEN TYO～BMSG is...～

放送日：9月23日（火・祝）

放送時間：18:00-19:55

ナビゲーター：佐藤隆太

スタジオ出演：Aile The Shota / SHUNTO(BE:FIRST) / SKY-HI / BMSG 3rd BOYS GROUP

スタジオライブ出演：ShowMinorSavage / REIKO / KAIRYU(MAZZEL)

コメント出演：BE:FIRST / MAZZEL / HANA

番組HP： https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250923_sp/