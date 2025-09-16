世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結する、年に一度の世界最大級の旅の祭典 アスカネットがツーリズムEXPOジャパンに出展～バーチャルとリアルを繋ぐ 新しい地方創生　～

株式会社アスカネット

株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上大吉朗、広島県広島市、東証グロース　銘柄コード：2438、以下：アスカネット） が展開する空中ディスプレイ事業部は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025」（https://www.t-expo.jp/）に出展いたします。




「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」 開催概要

世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結する


年に一度の世界最大級の旅の祭典



旅の総合イベントとして2014年にスタートした「ツーリズム EXPO ジャパン（TEJ）」


2025年は、愛知県で初開催となり、「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」と題して、中部の9県も連携して出展。テーマは「旅は“知”の再発見」。見たことのないものを見に行こうというキャッチフレーズと共に、旅に関するあらゆる情報と楽しさが満載のイベントです。



■日　程 業界関係者向け商談会 ：2025年9月25日 (木)・ 26日（金）


　　　　　　　　　　　 一般日 ：2025年9月27日 (土) ・28日（日）


■時　間 10:00～18:00　※最終日のみ17:00まで


■会　場 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）　中部国際空港直結


〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1


■ブース　　 E-015


■出展エリア コンテンツツーリズム


■入場料 前売入場券：大人お一人様:1,000円


当日入場券：大人お一人様:1,300円


※一般日のみ・1日あたり税込料金


■URL https://www.t-expo.jp/



アスカネット　出展概要ページ


https://x.gd/S20m9







xR技術や空中ディスプレイを活用したアスカネットの地方創生

見どころ１.　xR技術×VTuberを活用した“共旅（ともたび）”観光で地方創生



アスカネットではバーチャルとリアルを繋ぐ新しい地方創生をテーマに、地域に人を呼び込むVTuberフェスの開催、地域とVTuberをつなぐ体験イベント“マリネdeみーと”、地域の魅力を全国へ配信するVTuber視察隊など、地域活性化の様々な企画を行ってきました。様々な成功事例をご紹介、地域の魅力を広めるご提案をいたします。




見どころ２.　空中ディスプレイで観光地に新たな体験価値をー浮空（うくう）ライブステージ匠



浮空ライブステージ匠は大型サイズの施設向け空中ディスプレイ筐体です。


大型サイズの空中映像でキャラクターやコンテンツを表示できるだけでなく、会話やハイタッチなど、双方向のインタラクティブなコミュニケーションを実現。設置したその場所が新しい旅の目的地、SNSで拡散される観光スポットになります。



■利用シーン

１.集客イベントでの演出


２.未来型施設案内
３.リモート接客　　






■利用場所想定

自治体関連施設、商業施設、


博物館、美術館、イベント会場、


スポーツ競技場、公営施設など





会社名　：株式会社 アスカネット ( https://www.asukanet.co.jp )　


所在地　：〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-28-14


設立　　：1995年7月6日　　　資本金　：4.9 億円


代表者　：代表取締役社長 村上大吉朗（むらかみだいきちろう）


事業内容：空中ディスプレイ事業、フューネラル事業、フォトブック事業


※ 本リリースに記載されている社名・製品名等は、株式会社アスカネットの商標または登録商標です。