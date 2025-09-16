世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結する、年に一度の世界最大級の旅の祭典 アスカネットがツーリズムEXPOジャパンに出展～バーチャルとリアルを繋ぐ 新しい地方創生　～

株式会社アスカネット

株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上大吉朗、広島県広島市、東証グロース 銘柄コード：2438、以下：アスカネット） が展開する空中ディスプレイ事業部は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025」（https://www.t-expo.jp/）に出展いたします。

「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」 開催概要

世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結する

年に一度の世界最大級の旅の祭典

旅の総合イベントとして2014年にスタートした「ツーリズム EXPO ジャパン（TEJ）」

2025年は、愛知県で初開催となり、「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」と題して、中部の9県も連携して出展。テーマは「旅は“知”の再発見」。見たことのないものを見に行こうというキャッチフレーズと共に、旅に関するあらゆる情報と楽しさが満載のイベントです。

■日 程 業界関係者向け商談会 ：2025年9月25日 (木)・ 26日（金）

一般日 ：2025年9月27日 (土) ・28日（日）

■時 間 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで

■会 場 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 中部国際空港直結

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1

■ブース E-015

■出展エリア コンテンツツーリズム

■入場料 前売入場券：大人お一人様:1,000円

当日入場券：大人お一人様:1,300円

※一般日のみ・1日あたり税込料金

■URL https://www.t-expo.jp/

アスカネット 出展概要ページ

https://x.gd/S20m9

xR技術や空中ディスプレイを活用したアスカネットの地方創生

見どころ１. xR技術×VTuberを活用した“共旅（ともたび）”観光で地方創生

アスカネットではバーチャルとリアルを繋ぐ新しい地方創生をテーマに、地域に人を呼び込むVTuberフェスの開催、地域とVTuberをつなぐ体験イベント“マリネdeみーと”、地域の魅力を全国へ配信するVTuber視察隊など、地域活性化の様々な企画を行ってきました。様々な成功事例をご紹介、地域の魅力を広めるご提案をいたします。

見どころ２. 空中ディスプレイで観光地に新たな体験価値をー浮空（うくう）ライブステージ匠

浮空ライブステージ匠は大型サイズの施設向け空中ディスプレイ筐体です。

大型サイズの空中映像でキャラクターやコンテンツを表示できるだけでなく、会話やハイタッチなど、双方向のインタラクティブなコミュニケーションを実現。設置したその場所が新しい旅の目的地、SNSで拡散される観光スポットになります。

■利用シーン

１.集客イベントでの演出

２.未来型施設案内

３.リモート接客

■利用場所想定

自治体関連施設、商業施設、

博物館、美術館、イベント会場、

スポーツ競技場、公営施設など

会社名 ：株式会社 アスカネット ( https://www.asukanet.co.jp )

所在地 ：〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-28-14

設立 ：1995年7月6日 資本金 ：4.9 億円

代表者 ：代表取締役社長 村上大吉朗（むらかみだいきちろう）

事業内容：空中ディスプレイ事業、フューネラル事業、フォトブック事業

