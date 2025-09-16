サンプル配布あり！ドイツ発のオーガニック洗剤「アルマウィンシリーズ」BIOFACH JAPAN 2025に出展。2025年9月26日（金）～28日（日）

株式会社G-Place

ライフスタイルを快適にする製品を提案する株式会社G-Place（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：綾部英寿、以下「当社」）は、ドイツ発のオーガニック洗剤「アルマウィンシリーズ」を2025年9月26日（金）～28日（日）に開催されるBIOFACH JAPAN 2025へ出展します。

ブースではアルマウィンシリーズの全ラインナップを展示し、販売も行います。また特に人気の高い「ランドリーリキッド クリナッツ」と「ディッシュソープ レモングラス」についてはサンプル配布も行います。

【ブランド紹介サイト】 https://alma-style.jp/

■オーガニック洗剤『アルマウィンシリーズ』とは

ドイツ発のオーガニック洗剤ブランドです。

「人と自然が調和した洗剤は何か」を追い求め、天然ソープナッツの高い洗浄力に着目。独自の濃縮技術を完成させ、環境と肌にやさしく、かつ使いやすい製品を生み出しました。

ソープナッツとは、日本語名「無患子（ムクロジ）」の木の実のことで、サポニンという天然の界面活性剤を多く含み、古来から、石けんやシャンプー、洗剤として、幅広く利用されてきました。

ソープナッツイメージ

さらに洗浄力を高めるために配合している酵素は、自然化粧品認定機構 BDIH から認められた微生物発酵法で生成された貴重な酵素であり、遺伝子組み換えは行っておりません。また、人と環境へのやさしさにこだわり、蛍光増白剤、石油化学成分、リン酸化合物、塩素系成分、着色料、防腐剤などは一切使用していません。AlmaWinシリーズはEcogarantie(エコギャランティー)認証を取得しています。

なお、洗剤としては珍しく、皮膚科学専門機関において皮膚パッチテストを実施・合格しており、小さなお子さんや肌の弱い方にも安心してお使いいただけます

■出展内容

今回の展示会ではアルマウィンシリーズの全ラインナップを展示します。

ブースでは各商品をお手に取ってご覧いただけます。香りの良さも本シリーズの大きな特徴です。是非この機会に、ご確認ください。

《展示予定商品抜粋》

衣類用液体洗剤 ランドリーリキッド クリナッツ

https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin/aimawin_lc/100000973

衣類のリンス ランドリーパフューム バーベナ

https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin/100000974

食器用洗剤 ディッシュソープ レモングラス

https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin/almawin_dsw/100000977

柔軟仕上げ剤 ファブリックソフナー

https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin/almawin_sof/100003127

■ブランドサイト開設

今回の展示のタイミングに合わせ、アルマウィンシリーズの公式ブランドサイトがオープンいたしました。製品の特長、ラインナップなどをご覧いただくことができますので是非ご覧ください。

■来場者特典として製品サンプルを配布

ブース訪問者には、ラインナップの中で特に人気の高い「衣類用液体洗剤クリナッツ」と「ディッシュソープ レモングラス」のサンプルをお配りします。

※サンプルの配布数には限りがあります。

■BIOFACH JAPANとは

ランドリーリキッド クリナッツ 100mLディッシュソープ レモングラス 100mL

BIOFACH (ビオファ)は、ドイツ・ニュルンベルクを拠点に世界各地で開催される世界有数のオーガニック見本市です。

日本の「オーガニック」を育て、世界へ広げることを目指し、主催者のニュルンベルクメッセと朝日新聞社が連携し、2024年から「BIOFACH JAPAN」をスタートしました。

来場者が見て、聞いて、味わって、感じることでオーガニックの世界を探索できる場として、国内外のオーガニック商品を幅広く紹介し、業界の最新トレンドを発信します。

《出展概要》

展示会名 ：BIOFACH JAPAN 2025

開催日時 ：2025年9月26日（金）～28日（日）

10:00-17:00 ※初日は18：00まで

会 場 ：東京ビッグサイト（西1・2ホール）

ブース番号 ：BD-26

公式HP ： https://biofach.asahi-expo.jp/index.html

■株式会社G-Placeについて

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然成分由来にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団（辻は正式には一点しんにょう）が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。

株式会社G-Place https://g-place.co.jp

一般財団法人辻・山中財団 https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp/

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835 京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp(https://g-place.co.jp)