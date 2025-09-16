購買データから探るヒットのサイン～組織としてデータを活用しきるためのポイント～ マーケティングセミナー10月15日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年10月15日開催購買データから探るヒットのサインセミナー

購買データに眠る「ヒットの兆し」を読み解く！

日々蓄積されているID-POSデータや顧客の購買ログなど。

しかし、多くの企業ではその活用が不十分なまま、“もったいない”状態に。



本セミナーでは、ヒット商品に共通するデータのサインや、売上の裏に隠れた「リピートされる理由」「隠れた人気商品」を可視化し、購買データをマーケティングに活かすための視点と実践ノウハウを徹底解説いたします。

講師：竹村 博徳 株式会社True Data データマーケティング事業部 インタラクティブ・データグループ長 アナリティクス＆テクノロジー部 バリュー・クリエイション担当

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006544post_186.php本セミナーで得られる主なポイント- 「売れている商品の裏にある理由」の見つけ方- 成功事例から学ぶ“ヒットの兆し”となるデータパターン- 顧客層や利用シーン別に商品を分析する具体的な手法- データ活用を現場に定着させるための組織づくりのヒント- 投資なしで使えるおすすめ分析ツール（ウレコン、RESASなど）- AI活用を視野に入れた、これからのデータマーケティングの展望

2010年大学卒業後、大手食品会社に入社。ID-POSデータを活用した提案に携わるなかで「購買データ分析の重要性」を痛感し、2015年にTrue Data入社。主に小売り・メーカー企業のデータ活用を支援している。

現在は、クライアントやTrue Dataが保有するデータ、消費者ビッグデータ等を掛け合わせて価値創造を行うインタラクティブ・データグループ長を務める。 バリュー・クリエイションをテーマに小売り・メーカー企業のデータ活用を「データ」「テクノロジー」「活用ノウハウ」の全方向から支援。

プログラム：

1. 活用しきれていない!?実は眠っているデータの可能性

１）活用不足で失われているビジネスチャンス

２）ID-POSデータに隠された「宝の山」を発見する

・日常的に収集されているデータの真の価値

・データから描ける以外なインサイト

2.データが語るヒット誕生のサイン

１）頻繁に行われる重要な指標とその解釈

・単純な売上だけでは見えない成長の種

・リピート率/併買率/顧客層変化の重要性

２）ヒット商品に共通するデータパターンの定義

・過去のヒット商品などの成功事例から逆算する「データの目利き」

・カテゴリーを超えて共通する「ヒットのサイン」

・データでわかる!?「隠れたヒット商品」＆「実はものすごくリピートがついてる裏エース商品」

・カテゴリーで考える！データ（数字）の裏（背景）からわかること

・近年大ヒット商品の強さを分解/支持している顧客層

・ロングセラー商品の傾向/若年層が支持するロングセラー

3.データを活用しきれない要因

１）データ分析の活用目的が不明確

２）組織として共通言語化されていない

・データ解釈の多様性がもたらす気づき

・部門内における「視点の違い」が新たな発見!?

4．データ活用を組織に定着させるポイント

１）データは果たして常に客観的であるべきか？

２）データの価値を決める要素

5．明日から始める！データ活用の具体的な方法＆手段

１）３ヶ月後に達成したい小さな成功例の設計

２）データから最大価値を引き出すためのヒント

・追加投資なしで始められるデータ活用テクニック （ウレコン.RESASなど）

３）AI時代のデータ活用の今後の展望

開催概要：

開催日時：2025年10月15日(水) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブ視聴期間あり

受講料：お一人様 27,500円（税込）

