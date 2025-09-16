「お茶犬」とZOZOTOWNのコラボアイテムを9月22日より販売！コラボ限定キャラクター“クロリョク”が登場

株式会社ZOZO

「お茶犬」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、9月22日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

2002年に誕生したキャラクター「お茶犬」は、昨今の平成レトロブームをきっかけに再び注目を集めています。本企画では、お茶犬のメインキャラクター“リョク”をZOZOTOWNのロゴカラー・ブラックにアレンジして描き下ろした、コラボ限定キャラクター“クロリョク”が登場します。今回販売するアイテムは、“クロリョク”のイラストを使用したTシャツやフーディー、ぬいぐるみキーホルダーなど全8型です。

・受注販売期間：2025年9月22日（月）正午 ～ 2025年10月6日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2003953

※9月22日（月）正午より商品公開

・お届け時期：2026年1月中旬予定

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて＞

（左上から）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク ビッグTシャツ（3種展開）：3,850円（税込）※画像は「ホワイト」ver.

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク リンガーTシャツ（2種展開）：4,950円（税込）※画像は「グレー」ver.

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク トラックジャケット：8,250円（税込）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク フーディー：8,800円（税込）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク キャップ：4,950円（税込）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク ミニトートバッグ：4,950円（税込）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク ぬいぐるみキーホルダー：2,420円（税込）

お茶犬 × ZOZOTOWN クロリョク 文具セット：4,400円（税込）

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?s=20)）をフォローし、9月16日（火）18:00に投稿されるポストにハッシュタグ「#お茶犬ZOZOTOWN」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で5名様に「クロリョク ぬいぐるみキーホルダー」をプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、9月16日（火）18:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?s=20)）にてご確認ください。