「お茶犬」とZOZOTOWNのコラボアイテムを9月22日より販売！コラボ限定キャラクター“クロリョク”が登場

写真拡大 (全13枚)

株式会社ZOZO


「お茶犬」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、9月22日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。



2002年に誕生したキャラクター「お茶犬」は、昨今の平成レトロブームをきっかけに再び注目を集めています。本企画では、お茶犬のメインキャラクター“リョク”をZOZOTOWNのロゴカラー・ブラックにアレンジして描き下ろした、コラボ限定キャラクター“クロリョク”が登場します。今回販売するアイテムは、“クロリョク”のイラストを使用したTシャツやフーディー、ぬいぐるみキーホルダーなど全8型です。




・受注販売期間：2025年9月22日（月）正午 ～ 2025年10月6日（月）11:59


※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。


・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2003953


※9月22日（月）正午より商品公開


・お届け時期：2026年1月中旬予定





＜ZOZOTOWN限定アイテムについて＞













（左上から）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク ビッグTシャツ（3種展開）：3,850円（税込）※画像は「ホワイト」ver.


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク リンガーTシャツ（2種展開）：4,950円（税込）※画像は「グレー」ver.


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク トラックジャケット：8,250円（税込）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク フーディー：8,800円（税込）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク キャップ：4,950円（税込）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク ミニトートバッグ：4,950円（税込）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク ぬいぐるみキーホルダー：2,420円（税込）


お茶犬 × ZOZOTOWN　クロリョク 文具セット：4,400円（税込）




＜SNSキャンペーン＞


ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?s=20)）をフォローし、9月16日（火）18:00に投稿されるポストにハッシュタグ「#お茶犬ZOZOTOWN」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で5名様に「クロリョク ぬいぐるみキーホルダー」をプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、9月16日（火）18:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?s=20)）にてご確認ください。