【LINEギフト】LINEギフトにラグジュアリーブランド「ディオール」が新規出店

LINEヤフー株式会社が提供する、「LINE」を通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」に、世界的ラグジュアリー ビューティー ブランド「ディオール」が新たに出店しました。

「LINEギフト」は、住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にプレゼントが贈り合えるコミュニケーションサービスで、累計ユーザー数は3,500万人（※1）を超え、年間約2,000万人（※2）に利用いただいています。

「LINEギフト」では、日常のちょっとしたお礼で贈れるカジュアルなギフトから、大切な記念日に贈りたい特別なギフトまで幅広い商品を拡充しており、ユーザー一人ひとりの多様なギフトシーンに寄り添い厳選した贈り物を提案しています。

※1：2024年7月時点で「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数

※2：2024年2月1日～2025年1月31日までに「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数

このたび、世界的なラグジュアリー ビューティー ブランド ディオールが新規出店いたしました。長年にわたり多くのファンに支持され続けている、ディオールの定番かつ人気の高いビューティーアイテム約40商品がラインアップ。リップやハイライトなどメイクアップアイテムから、フレグランスやスキンケアなど、ギフトに最適なアイテムを取り揃えます。

「ディオール」特設LP：https://u.lin.ee/fGL02bt/gift(https://u.lin.ee/fGL02bt/gift)

※スマートフォン限定/「LINE」が起動

■人気のリップやパレットが「もらった人が⾊を選び直せる機能」に対応

不動の人気を誇るリップアイテム「ディオール アディクト リップ マキシマイザー」や「ディオール アディクト リップ グロウバター」、そして若年層から支持を集める4色ハイライト「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット」は、いずれも「もらった人が色を選び直せる機能」に対応しています。色や香りなどパーソナルな好みが分かれるビューティーアイテムでも、贈り手は迷うことなく、相手に本当に喜ばれるギフトを届けることができます。

■LINEギフトで贈れるディオール商品（一部抜粋）

ディオール アディクト リップ マキシマイザー

うるおいとふっくらボリュームアップ(*1)をもたらす大人気のケア リップ プランパー、ディオール アディクト リップ マキシマイザー。

(*1)メイクアップ効果

※色変更可能

【価格】4,730円

ル ボーム

いつでも、どこでも、気になるときに。ボディ、フェイス、手元はもちろん、ネイルなど、乾燥が気になる部分にお使いいただけます。

【価格】7,480円

ミス ディオール ブルーミング ブーケ

ミス ディオール ブルーミング ブーケは、一瞬で喜びをもたらすフレグランス。ブルーミング ブーケは、花々が優しく包み込むようにいきいきと柔らかに香るフレッシュなフローラルの香り。

【価格】9,240円

ディオール アディクト リップ グロウ バター

バターのようなとろけるツヤで贅沢に唇を包み込む、リップ グロウ バター。リップケア効果、カラー、輝きを融合した新感覚リップ トリートメントは、ペプチド(*2)とセラミド(*3)を配合したフォーミュラにより、長時間うるおいに満ちた“うるツヤリップ”を叶えます。

(*2) パルミトイルヘキサペプチド-12 (保湿成分)

(*3) セラミドNG (保湿成分)

※色変更可能

【価格】5,060円

バックステージ グロウ マキシマイザー パレット

簡単にプロのような仕上がりを叶え、一人ひとりの魅力を輝かせる「ディオール バックステージ」の人気の4色ハイライト パレットが美肌 マルチ パレットへと進化。チークやハイライトからアイシャドウ、涙袋、デコルテ、ボディまでこのパレットひとつでメイクの可能性は無限大。

※色変更可能

【価格】6,930円

【LINEギフトについて】

「LINEギフト」は、「LINE」のトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなどさまざまなシーンでご利用いただき、累計ユーザー数は3,500万人（※1）を突破するなど成長を続けています。