CamiヘアオイルがAmazon新着ランキング１位を獲得！発売直後に完売間近の大反響！

Cami株式会社Cami（カミ）ヘアオイル \3,880-（税込）

美容メーカー「Cami株式会社」（代表取締役社長：土屋可奈）が販売する「Camiヘアオイル」が、Amazonの新着ランキング（ヘアトリートメント部門）で堂々の第1位を獲得しました。商品は、2025年5月にニューヨークで行われたポップアップイベントにて、6日間の開催のうち初日で完売。日本国内でも発売するたびに即完売を繰り返し、いまや「入手困難な幻のヘアオイル」として注目を集めています。

Amazon新着ランキング1位を獲得した「Camiヘアオイル」は、髪質改善に特化した処方で、コンセプトは“軽いのにまとまる”。使用感や仕上がりに関する高い満足度がSNSを中心に拡散され、口コミをきっかけに購入した人からのリピートが相次いでいます。

ニューヨークでのポップアップイベント「SONG OF SKIN HOTEL」では、初の日本ブランド出店でありながら1日で在庫が完売。海外でも高い評価を受け、日本国内でもSNSと口コミの力で大ヒットを記録しています。

この流れを受け、Amazon新着ランキングにて1位を獲得。美容業界内外から「次世代のビューティーブランド」として、大きな注目を浴びています。

【会社概要】

社名：Cami株式会社

住所：東京都港区

代表：土屋 可奈

設立：2023年1月

事業内容：化粧品メーカー・エステサロン運営

問い合わせ：http://www.cami.co.jp/