有限会社アスアクリエーション山口裕美代表が米国ウォールストリートジャーナルで紹介

経営戦略コンサルタントを手掛ける有限会社アスアクリエーション（本社：埼玉県朝霞市、取締役：山口裕美）は、2025年9月3日、米国経済誌ウォールストリートジャーナルWEB版において、同社代表の山口裕美氏が日本の中小企業へのESG経営推進の取り組みで紹介されました。

同社は、大企業だけでなく日本の中小企業にこそ必要な「ビジネスを通して社会課題を解決する」ESG経営の推進を支援しており、セミナーや顧問サービスを通じて、企業価値の創造と共創を実現する支援を行っています。

【ESG経営推進サービスの特徴】

ウォール・ストリート・ジャーナルの記事サムネイル

1. ビジネスを通した社会課題解決

慈善事業としてではなく、本業のビジネスを通じて社会課題を解決することで、持続可能な経営を実現します。

2. 中小企業に特化した実践的アプローチ

大企業向けの画一的な手法ではなく、各企業の規模や業界特性に応じた「小さくスタート」できる実践的な支援を提供します。

3. 企業価値創造への直結

社会課題解決を通じて、以下の経営効果を実現：

売上増加への貢献

コスト削減の実現

社員定着率の向上

新入社員獲得力の強化

【サービス提供方法】

ESG経営セミナー：中小企業経営者向けに、ESG経営の基本から実践までを解説

顧問サービス：各企業の状況に応じた個別支援

コンサルティング：ESG経営戦略の策定から実行まで伴走しブランディングを支援。

【今後の展開】

日本の中小企業においても、ESG経営への関心は高まりつつあります。有限会社アスアクリエーションは、山口代表のグローバル企業での30年近い多岐にわたる実績を活かし、より多くの中小企業が「ビジネスを通して社会課題を解決」し、未来への投資を実現できるよう支援を拡大してまいります。

【会社概要】

会社名：有限会社アスアクリエーション

代表者：取締役 山口裕美

所在地：埼玉県朝霞市

設立：2003年9月

資本金：300万円

事業内容：経営戦略コンサルタント



ウェブサイト：

https://www.asuacreation.com(https://www.asuacreation.com)

https://www.esg.asuacreation.com(https://www.esg.asuacreation.com)

・ウォール・ストリート・ジャーナルの記事:

https://partners.wsj.com/next-era-leaders/why-esg-may-be-the-missing-link-in-business-growth/(https://partners.wsj.com/next-era-leaders/why-esg-may-be-the-missing-link-in-business-growth/)