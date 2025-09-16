doda X主催「HeadHunter of the Year 2025」にて快挙！栗山卓也が史上初の「殿堂入り」、石崎 雄三「総合MVP」、原 一「金融・コンサルティング部門VP」過去最多6部門受賞

フォルトナ株式会社

ハイクラス転職エージェントのフォルトナ株式会社(https://fortna.co.jp/)（代表取締役：三石 真司、本社：東京都千代田区）は、パーソルキャリア株式会社が運営をするハイクラス転職サービス「doda X」主催「HeadHunter of the Year 2025」にて、史上初の殿堂入り・総合MVPを含む6部門で表彰されました。

「HeadHunter of the Year 2025」は、「doda X Professional Search」に登録する約8,000名のヘッドハンターおよび約1,300社のエージェントの中から、転職支援人数や実績などにおいて高い成果を残したヘッドハンターおよびエージェントを表彰するものです。

■受賞一覧

栗山 卓也(https://fortna.co.jp/company/consultant/takuyakuriyama/)

・殿堂入り ※史上初

石崎 雄三(https://fortna.co.jp/company/consultant/yusoishizaki/)

・総合MVP

・エグゼクティブ支援人数部門 第1位

・ハイクラス支援人数部門 第1位

・金融・コンサルティング部門MVP

原 一(https://fortna.co.jp/company/consultant/hajimehara/)

・エグゼクティブ支援人数部門 第2位

・金融・コンサルティング部門VP

フォルトナ株式会社(https://fortna.co.jp/)

・エグゼクティブ支援部門

・金融・コンサルティング部門 ※3年連続受賞

■各受賞者の詳細

栗山卓也：「史上初の殿堂入り」

過去3年間にわたり、総合MVPまたは各部門においてMVP・1位を連続受賞したヘッドハンターを選出する「殿堂入り」に同アワード史上初めて選ばれました。

＜同アワードにおける栗山の過去の受賞実績＞

総合MVP（2024年/2023年）

金融・コンサルティング部門MVP（2024年/2023年）

エグゼクティブ支援人数部門第1位（2024年/2023年）

ハイクラス支援人数部門第2位（2023年）

金融・コンサルティング部門VP（2022年）

◼️栗山の受賞コメント

転職エージェントへ転身した初年度より、毎年doda Xからは数多くのアワードを頂き、その実績に恥じぬよう、転職活動を伴わないキャリア相談から人生相談、面接対策などを行う伴走支援まで、目先の利益は度外視して全力でご相談者様を支援してまいりました。

今回、その結果として、doda X における最高栄誉であり史上初の【殿堂入り】という唯一無二のアワードを頂く事ができ、大変ありがたく存じます。

今後も、doda Xを利用する多くのご相談者様やそれを取り巻くクライアント企業様らに貢献ができるよう、客観的で中立的なご支援を心がけ、引き続き全力で邁進してまいります。

［プロフィール］

東京理科大学を卒業後、本田技研工業、デロイト トーマツ コンサルティング、アマゾンの3社を経験し、2022年にフォルトナへ参画。

現在はUAEに移住しリモートワークにて転職エージェントとしてご相談者様を支援する傍ら、副業にも力を入れており、UAEで自身の会社を経営しながら、日本ではシェアサロン経営に携わるなど多岐にわたるビジネスに従事する異色のエージェント。

複数の主要転職サイトにおいて、総合MVPを含む複数部門の受賞やクチコミランキングNo.1などの実績も併せもつ。

石崎雄三：「総合MVP」および複数部門でNo.1受賞

【総合MVP】

総合的に最も高い転職支援実績を残したヘッドハンターに贈られる賞

【エグゼクティブ支援人数部門第1位】

エグゼクティブ（年収1,000万円以上）の転職支援数で優れた成績を残したヘッドハンターに贈られる賞

【ハイクラス支援人数部門第1位】

ハイクラス（年収1,000万円未満）の転職支援数で優れた成績を残したヘッドハンターに贈られる賞

【金融・コンサルティング部門MVP】

金融・コンサルティング部門において高い転職支援実績を残したヘッドハンターに贈られる賞

◼️石崎の受賞コメント

この度、転職エージェントの中で総合MVP、さらに若手からハイクラス、コンサル・金融部門に至るまで各部門で1位をいただき、大変光栄に存じます。昨年は2位という結果でしたが、その経験を活かし、今年はより多くのご相談者様にご満足いただけたことを何より嬉しく思っています。

私が大切にしているのは「その方の人生にとって最良の選択を一緒に叶えること」です。転職を前提としないキャリア相談から、確実に希望条件を勝ち取るための戦略的な面接対策、そして入社後に高い評価を得るための徹底したフォローに至るまで、一貫して手厚く伴走することを信条としてまいりました。

これからも、ただのエージェントではなく「キャリア戦略のパートナー」として、ご相談者様が思い描く以上のキャリアに貢献し、クライアント企業様の事業成長に寄与できる存在であり続けられるよう、誠心誠意、邁進してまいります。

［プロフィール］

新卒で損害保険ジャパン株式会社に入社。 営業として製造・物流・医療業界に対する保険提案・営業推進・人事戦略立案に従事。トップクラスの成果で多数の表彰実績を残したのち、フォルトナに参画。フォルトナ入社後は、 コンサルティング業界や金融業界のご相談者様を数多く支援。手厚くスピード感溢れるサポートを得意とし、マネージャークラス、役員・CXOなどのエグゼクティブクラスから高い評価を得ている。業界でも稀有な高成績を残し、複数の主要転職サイトにおいてTOPアワードを受賞。緻密な選考支援で若手ビジネスパーソンからの信頼も篤い。

原一： エグゼクティブ支援人数部門第2位、金融・コンサルティング部門VP

【エグゼクティブ支援人数部門第2位】

エグゼクティブ（年収1,000万円以上）の転職支援数で優れた成績を残したヘッドハンターに贈られる賞

【金融・コンサルティング部門VP】

金融・コンサルティング部門において高い転職支援実績を残したヘッドハンターに贈られる賞

◼️原の受賞コメント

この度は「金融・コンサルティング部門VP」「エグゼクティブ支援人数部門第2位」という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

前職では先端技術の事業開発に携わり、変化の速い時代におけるキャリア形成の重要性を痛感してまいりました。そこで私が常に心掛けているのは、DX・セキュリティという専門領域の知見を活かし、「未来からの逆算」でキャリアを構想するご支援です。

3年後、5年後に市場で求められるスキルセットやポジションを見据え、今何をすべきかを明確にする。ご相談者様の価値を最大化するキャリアパスを共に描き、伴走することを信条としております。

今回の受賞は、信頼してご相談くださった皆様、そして素晴らしい機会をご提供いただいたクライアント企業の皆様のおかげに他なりません。今後も変化の時代の羅針盤となれるよう、皆様一人ひとりのキャリアに誠心誠意向き合い、貢献できるよう邁進してまいります。

［プロフィール］

東京理科大学を卒業後、ソフトバンクに入社。ITコンサルタント、PM、システムエンジニアとして、ITプロジェクトの上流から下流まで一貫して担当。その後、トレンドマイクロにて先端技術向けセキュリティソリューションの事業開発に従事。IT業界・セキュリティ業界の双方に深く精通しており、在籍時にはCXO向けの多数のセキュリティカンファレンスを通じた啓蒙活動で表彰実績も持つ。フォルトナへ参画後は、常に最新の業界動向やトレンドを把握し、DX・セキュリティ領域の深い知見を掛け合わせることで、変化の速い時代に即したキャリア支援を実現。コンサルティング業界を中心に、ご相談者様の中長期的なキャリア形成に寄り添う手厚い支援が高い評価を得ている。

今回の受賞を機に、弊社は今後もより一層のサービス向上に努めてまいります。

■フォルトナ株式会社について

フォルトナ株式会社はご相談者様の幸福を実現するハイクラス転職エージェントです。

コンサル業界、IT業界、スタートアップ・ベンチャー、事業会社等を中心に、それぞれの領域で高い専門性をもった転職エージェントが中長期的なキャリア支援を行います。

会社名：フォルトナ株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング7階

代表者：代表取締役 三石 真司

設立日：2017年7月

事業内容：人材紹介事業、投資事業

フォルトナ株式会社HP :https://fortna.co.jp/