毎月17日は“OHTANI DAY（大谷翔平の日）”「大谷翔平シグネチャー・コレクション第5弾」を発売！

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、毎月17日の“OHTANI DAY”にあわせて、「大谷翔平シグネチャー・コレクション第5弾」をファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にて抽選販売いたします。

当社は今年2月、大谷翔平選手と複数年にわたるコレクタブルおよびメモラビリア領域におけるファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテムを展開しています。

第5弾となる今回は、2024年4月3日、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦において大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャース移籍後の初本塁打を記念した直筆漢字サイン入り野球ボール（シャドーボックス入り）をご用意しました。

世界に誇るスーパースターの歴史的瞬間を形にしたコレクションを、この機会にぜひお楽しみください。

■商品情報

Fanatics Authentic 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 直筆サイン入りMLB公式球（「1st LAD HR（ドジャース初本塁打）」の記念インスクリプション入り、漢字サイン（#1／1）

価格｜7,900,000円

説明｜

この商品は、2024年4月3日、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦で放った大谷選手のドジャース移籍後初本塁打を記念した逸品です。大谷選手は7回にジャイアンツ救援投手テイラー・ロジャースからソロホームランを放ち、チームの5-4勝利を決定づけました。この試合では4打数2安打2得点と活躍。この貴重なリミテッドエディションの直筆サイン入りコレクタブルは、洗練されたデザインのシャドーボックスに収められており、ご自宅やオフィスで誇らしく展示できます。

※実際にされた使用されたボールではありません。

※価格は税込み表記です。

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

・当商品は抽選販売です。応募フォームよりお申込みください。ご当選された方にのみ、ご連絡を差し上げます。

・お支払い方法は、銀行振り込みのみとさせていただきます。

・商品の発送は、ご入金の確認後、準備が整い次第、順次対応させていただきます。

■応募フォームURL： https://www.fanatics.jp/ja/x-7507

■応募受付期間：2025年9月17日（水）～2025年9月25日（木）23:59まで

Fanatics Authentic（ファナティクス・オーセンティック）について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア：https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.