ストリートに品を。NEW ERA(R) THE STAND別注コレクションが２か月連続リリース。老舗ファブリック「LOVAT」、「Joshua Ellis」を起用
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する THE STAND fool so good(s)（ザ スタンド フール ソー グッズ） より、ニューエラ（NEW ERA(R)）のエクスクルーシブがリリース。
ベースボールやHIPHOPカルチャーを背景に、世界中で支持されるNEW ERA(R)のキャップ。
別注コレクションが２か月連続でリリース。
ストリートのアイコンであるNEW ERA(R)に、スコットランドの老舗ツイードメーカーである伝統的なツイード生地「LOVAT」と、滑らかな質感に上品な光沢、肌触りが最高のカシミヤ100%英国最古のテキスタイルブランド「Joshua Ellis」の上質な素材を掛け合わせることで、“ハズし”ではなく、大人の品格と遊び心を兼ね備えたアイテムに仕上がっています。
さらに今回、新たにNBA「LAKERS」ロゴをあしらった「CAP」も登場します。
THE STAND fool so good(s)より9月10月２か月連続リリース。
NEWERA(R)９月リリース
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
LP９FIFTY(TM) /\8500＋tax
CAP KEYHOLDER/\3800＋tax
Fabric：LOVAT
発売日:９月６日
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
９FORTY(TM)/\8500＋tax
CAP KEYHOLDER/\3800＋tax
Fabric：LOVAT
発売日:９月６日
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
９TWENTY /\13000＋tax
CAP KEYHOLDER/\4800＋tax
Fabric：Joshua Ellis
発売日:９月６日
NEWERA(R)１０月リリース
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
LP ９FIFTY(TM) /\8500＋tax
Fabric：LOVAT
発売日:１０月上旬
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
９THIRTY(TM) /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax
Fabric：Joshua Ellis
発売日:１０月上旬
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
LP ９FIFTY /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax
Fabric：Joshua Ellis
発売日:１０月上旬
NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)
９FORTY(TM) /\8500＋tax/CAP KEYHOLDER/\3800＋tax
Fabric：LOVAT
発売日:10月上旬
SHOP INFO.
「THE STAND fool so good(s)」/ザ スタンド フール ソー グッズ
虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに展開するギフトショップ。 「fool so good(s)=馬鹿げているけ
ど毎日が楽しくなる商品」をジャンルレ スにセレクトし、MLBオフィシャルコーナーも展開。
