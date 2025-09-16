ストリートに品を。NEW ERA(R) THE STAND別注コレクションが２か月連続リリース。老舗ファブリック「LOVAT」、「Joshua Ellis」を起用

写真拡大 (全20枚)

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する THE STAND fool so good(s)（ザ スタンド フール ソー グッズ） より、ニューエラ（NEW ERA(R)）のエクスクルーシブがリリース。




ベースボールやHIPHOPカルチャーを背景に、世界中で支持されるNEW ERA(R)のキャップ。


別注コレクションが２か月連続でリリース。



ストリートのアイコンであるNEW ERA(R)に、スコットランドの老舗ツイードメーカーである伝統的なツイード生地「LOVAT」と、滑らかな質感に上品な光沢、肌触りが最高のカシミヤ100%英国最古のテキスタイルブランド「Joshua Ellis」の上質な素材を掛け合わせることで、“ハズし”ではなく、大人の品格と遊び心を兼ね備えたアイテムに仕上がっています。


さらに今回、新たにNBA「LAKERS」ロゴをあしらった「CAP」も登場します。



THE STAND fool so good(s)より9月10月２か月連続リリース。



※OFFICIAL Instagram: ＠thestandgram ではDMにて予約受付対応しております。


お問い合わせ： THE STAND fool so good(s) /ザ スタンド フール ソー グッズ/03-3528-8262


Instagram：＠thestandgram(https://www.instagram.com/thestandgram/) ※Instagram DMで対応可



NEWERA(R)９月リリース




NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


LP９FIFTY(TM) /\8500＋tax


CAP KEYHOLDER/\3800＋tax


Fabric：LOVAT


発売日:９月６日





NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


９FORTY(TM)/\8500＋tax


CAP KEYHOLDER/\3800＋tax


Fabric：LOVAT


発売日:９月６日





NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


９TWENTY /\13000＋tax


CAP KEYHOLDER/\4800＋tax


Fabric：Joshua Ellis


発売日:９月６日


NEWERA(R)１０月リリース



NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


LP ９FIFTY(TM) /\8500＋tax


Fabric：LOVAT


発売日:１０月上旬





NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


９THIRTY(TM) /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax


Fabric：Joshua Ellis


発売日:１０月上旬





NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


LP ９FIFTY /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax


Fabric：Joshua Ellis


発売日:１０月上旬





NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)


９FORTY(TM) /\8500＋tax/CAP KEYHOLDER/\3800＋tax


Fabric：LOVAT


発売日:10月上旬




SHOP INFO.




「THE STAND fool so good(s)」/ザ スタンド フール ソー グッズ


虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに展開するギフトショップ。 「fool so good(s)=馬鹿げているけ


ど毎日が楽しくなる商品」をジャンルレ スにセレクトし、MLBオフィシャルコーナーも展開。


Instagram: https://www.instagram.com/thestandgram/(https://www.instagram.com/thestandgram/)



Company INFO.




【株式会社ベイクルーズ】


創立年月日：1977年7月22日


代表取締役会長：杉村 茂


取締役社長：古峯 正佳


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運


営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE


JAPON、株式会社ル・プチメック


HP ：http://www.baycrews.co.jp/