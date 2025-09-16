ストリートに品を。NEW ERA(R) THE STAND別注コレクションが２か月連続リリース。老舗ファブリック「LOVAT」、「Joshua Ellis」を起用

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する THE STAND fool so good(s)（ザ スタンド フール ソー グッズ） より、ニューエラ（NEW ERA(R)）のエクスクルーシブがリリース。

ベースボールやHIPHOPカルチャーを背景に、世界中で支持されるNEW ERA(R)のキャップ。

別注コレクションが２か月連続でリリース。

ストリートのアイコンであるNEW ERA(R)に、スコットランドの老舗ツイードメーカーである伝統的なツイード生地「LOVAT」と、滑らかな質感に上品な光沢、肌触りが最高のカシミヤ100%英国最古のテキスタイルブランド「Joshua Ellis」の上質な素材を掛け合わせることで、“ハズし”ではなく、大人の品格と遊び心を兼ね備えたアイテムに仕上がっています。

さらに今回、新たにNBA「LAKERS」ロゴをあしらった「CAP」も登場します。

THE STAND fool so good(s)より9月10月２か月連続リリース。

NEWERA(R)９月リリース

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

LP９FIFTY(TM) /\8500＋tax

CAP KEYHOLDER/\3800＋tax

Fabric：LOVAT

発売日:９月６日

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

９FORTY(TM)/\8500＋tax

CAP KEYHOLDER/\3800＋tax

Fabric：LOVAT

発売日:９月６日

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

９TWENTY /\13000＋tax

CAP KEYHOLDER/\4800＋tax

Fabric：Joshua Ellis

発売日:９月６日

NEWERA(R)１０月リリース

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

LP ９FIFTY(TM) /\8500＋tax

Fabric：LOVAT

発売日:１０月上旬

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

９THIRTY(TM) /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax

Fabric：Joshua Ellis

発売日:１０月上旬

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

LP ９FIFTY /\13000＋tax/CAP KEYHOLDER/\4800＋tax

Fabric：Joshua Ellis

発売日:１０月上旬

NEW ERA(R)/THE STAND fool so good(s)

９FORTY(TM) /\8500＋tax/CAP KEYHOLDER/\3800＋tax

Fabric：LOVAT

発売日:10月上旬

