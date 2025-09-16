しまむらグループ、公式オンラインストア・アプリを統合 『しまむらパーク』 としてリニューアル

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、しまむらグループの各事業のオンラインストアおよびアプリを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加え、『しまむらパーク』として統合リニューアルすることをお知らせいたします。





■オンラインストアの統合リニューアル

しまむらグループ4事業のオンラインストアを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式オンラインストア『しまむらパーク』としてのリニューアルを、2025年10月下旬より予定しております。



■アプリの統合リニューアル

しまむらグループ4事業のアプリを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式アプリ『しまむらパーク』としてのリニューアルを2026年度より予定しております。これに伴い、会員サービスの内容を変更のうえ、運用を開始します。



■会員サービスの変更

１．「ワクワク」から「ポイント」に！


お会計時に会員証を掲示することで貯まる「ワクワク（旧ポイント）」を廃止し、新たな「ポイント」制度を開始します。


※「ワクワク（旧ポイント）」から「新ポイント」への移行はできません。


・店舗・EC購入時の商品購入金額100円（税抜）につき1ポイント付与、または店舗での買物袋回収1枚につき1ポイント付与されます。


※現在の買物袋1枚1円での買い取りは、制度改正時に終了します。


・100ポイント到達時に店舗・オンラインストアで利用できる100円分の割引クーポンが発行されます。


※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。



２．「チケット」から「応募券」に！


会員特典に応募するための旧アプリの「チケット」が「応募券」に変更となります。


・割引クーポン発行のタイミングで応募券が3枚発券されます。


※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。



３．既存会員様に新ポイントをプレゼント！


「ポイント」の運用開始に伴い、2025年12月末時点の既存会員様を対象に新ポイントを50ポイント


付与します。また、保有チケットをすべて応募券に移行します。まだ会員登録がお済みでないお客様は、ぜひこの機会にご登録ください。


※ゲスト会員は対象外となります。



■『しまむらパーク』特設ページ


https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/featured/shimamurapark/




■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/sns/



■お近くの店舗はこちらから検索　　　　　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1　　　　　　



■お問い合わせ先


株式会社しまむら　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）