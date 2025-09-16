しまむらグループ、公式オンラインストア・アプリを統合 『しまむらパーク』 としてリニューアル

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの各事業のオンラインストアおよびアプリを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加え、『しまむらパーク』として統合リニューアルすることをお知らせいたします。

■オンラインストアの統合リニューアル

しまむらグループ4事業のオンラインストアを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式オンラインストア『しまむらパーク』としてのリニューアルを、2025年10月下旬より予定しております。

■アプリの統合リニューアル

しまむらグループ4事業のアプリを統合し、靴＆ファッション「ディバロ」を新たに加えた、しまむらグループ公式アプリ『しまむらパーク』としてのリニューアルを2026年度より予定しております。これに伴い、会員サービスの内容を変更のうえ、運用を開始します。

■会員サービスの変更

１．「ワクワク」から「ポイント」に！

お会計時に会員証を掲示することで貯まる「ワクワク（旧ポイント）」を廃止し、新たな「ポイント」制度を開始します。

※「ワクワク（旧ポイント）」から「新ポイント」への移行はできません。

・店舗・EC購入時の商品購入金額100円（税抜）につき1ポイント付与、または店舗での買物袋回収1枚につき1ポイント付与されます。

※現在の買物袋1枚1円での買い取りは、制度改正時に終了します。

・100ポイント到達時に店舗・オンラインストアで利用できる100円分の割引クーポンが発行されます。

※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。

２．「チケット」から「応募券」に！

会員特典に応募するための旧アプリの「チケット」が「応募券」に変更となります。

・割引クーポン発行のタイミングで応募券が3枚発券されます。

※ゲスト会員の場合は対象外となります。会員登録またはログインの上、ご利用ください。

３．既存会員様に新ポイントをプレゼント！

「ポイント」の運用開始に伴い、2025年12月末時点の既存会員様を対象に新ポイントを50ポイント

付与します。また、保有チケットをすべて応募券に移行します。まだ会員登録がお済みでないお客様は、ぜひこの機会にご登録ください。

※ゲスト会員は対象外となります。

■『しまむらパーク』特設ページ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/featured/shimamurapark/

■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

株式会社しまむら 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）