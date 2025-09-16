しまむら・アベイル、『la farfa SHOP @TOKYO』（ラフォーレ原宿）に出店、ラージサイズ商品を展示・オンラインストアにて販売！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、『la farfa SHOP @TOKYO』にファッションセンターしまむらとカジュアル＆シューズアベイルを出店することをお知らせいたします。
■『la farfa SHOP @TOKYO』に出店！
ラフォーレミュージアム原宿で開催される『la farfa SHOP @TOKYO』に、ファッションセンターしまむらとカジュアル＆シューズアベイルが出店します。しまむらではラージサイズのランジェリーを展示、アベイルではラージサイズの洋服とシューズを展示し、入場者限定でオンラインストアにて販売します。入場料は無料・予約不要です。
当日は、la farfaモデルも会場に登場予定です。
アベイルでは以下のモデルが参加予定です。
・えんどぅーさん（@enduuu0765）
・安藤うぃさん（@andoui513）
・ごりちゃん（@gori_riiin）
・チャグさん（@chagu_25）
・れいぼんさん（@reibon_1121）
そのほか、当日限定の特典も多数ご用意しています。
詳しくは、下記QRコードをご確認ください。
■POP UP STORE概要
開催日時：2025年 9月19日（金）～9月21日（日）
開催場所：ラフォーレミュージアム原宿
東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階
営業時間：9月19日（金）15:00～19:00
9月20日（土）11:00～19:00
9月21日（日）11:00～17:00
最寄駅 ：JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩5分
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」5番出口より徒歩1分
販売方法：「しまむらオンラインストア」「アベイルオンラインストア」にて販売
■各ブランドのSNS・公式アプリはこちらから
https://www.shimamura.gr.jp/sns/index_pc_240418.php
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）