しまむら・アベイル、『la farfa SHOP @TOKYO』（ラフォーレ原宿）に出店、ラージサイズ商品を展示・オンラインストアにて販売！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、『la farfa SHOP @TOKYO』にファッションセンターしまむらとカジュアル＆シューズアベイルを出店することをお知らせいたします。　



■『la farfa SHOP @TOKYO』に出店！



ラフォーレミュージアム原宿で開催される『la farfa SHOP @TOKYO』に、ファッションセンターしまむらとカジュアル＆シューズアベイルが出店します。しまむらではラージサイズのランジェリーを展示、アベイルではラージサイズの洋服とシューズを展示し、入場者限定でオンラインストアにて販売します。入場料は無料・予約不要です。　




当日は、la farfaモデルも会場に登場予定です。


アベイルでは以下のモデルが参加予定です。


・えんどぅーさん（@enduuu0765）


・安藤うぃさん（@andoui513）


・ごりちゃん（@gori_riiin）


・チャグさん（@chagu_25）


・れいぼんさん（@reibon_1121）




そのほか、当日限定の特典も多数ご用意しています。


詳しくは、下記QRコードをご確認ください。




■POP UP STORE概要

開催日時：2025年 9月19日（金）～9月21日（日）


開催場所：ラフォーレミュージアム原宿


　　　　　東京都渋谷区神宮前1-11-6　ラフォーレ原宿6階


営業時間：9月19日（金）15:00～19:00


　　　　　9月20日（土）11:00～19:00


　　　　　9月21日（日）11:00～17:00


最寄駅　：JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩5分


　　　　　東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」5番出口より徒歩1分


販売方法：「しまむらオンラインストア」「アベイルオンラインストア」にて販売





