一般財団法人大阪労働協会様に「SHANON MARKETING PLATFORM」を採用いただきました

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン) は、一般財団法人大阪労働協会（本社：大阪府大阪市、代表理事：加藤 信二、以下、大阪労働協会）において、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下、SMP）」を採用いただいたことをお知らせします。

大阪労働協会は、1946年の創業から勤労者福祉を増進するためエル・おおさか(大阪府立労働センター)の管理運営業務をはじめ、労働関係講座、文化事業、労働センター南館運営事業、人材開発事業等を行ってきました。このたび、お仕事探しをする方と企業のマッチングイベントやセミナーなどの企画・運営、仕事に役立つコラムなどの情報発信を行うポータルサイト「おもじょぶ」の運営管理に、シャノンのSMPをご採用いただきました。

■一般財団法人大阪労働協会について

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

