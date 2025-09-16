2025年9月17日（水）、東京都新宿区歌舞伎町の「焼肉ホルモン おいで屋」がリニューアルオープン！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年9月17日(水)に長年ご愛顧いただいた“勝手にサワー ホルモンおいで屋”をリニューアルし、「焼肉ホルモンおいで屋 歌舞伎町博ビル店」をオープンいたします。リニューアルオープンを記念して、17日（水）・18日（木）の2日間限定で“全品半額セール”（※）を実施いたしますので、この機会に是非ご利用ください！

「焼肉ホルモンおいで屋 歌舞伎町博ビル店」リニューアルオープン記念セール！

◆リニューアルオープン記念セール

開催期間：2025年9月17日（水）～2025年9月18日（木）の2日間限定

実施内容：全品半額（※）

（※）【ご留意事項】

・チャージ料（キャベツ食べ放題付き）398円（お一人様・税込）が別途かかります。

・店内でお召し上がりの“単品料理“と”単品ドリンク”が半額セールの対象です。チャージ料、食べ放題プラン、飲み放題プラン、テイクアウトは半額セール対象外です。

・セール期間中は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

「焼肉ホルモンおいで屋」について

焼肉をリーズナブルに！！

種類豊富な焼肉定番メニューや数量限定メニューまで！

美味しさと低価格を兼ね備えたコスパ抜群の焼肉・ホルモンをお楽しみください！

“おつまみ”やご飯・麺類などのサイドメニューも充実のラインナップ。ご家族でのお食事、仕事帰りの飲み会や会社の宴会、焼肉デートでのご利用にもおすすめです。

おいで屋カルビ（タレ・塩） 398円（税込）

美味しさと低価格を兼ねそなえたコスパ抜群のおいで屋カルビ！

これを食べなきゃ始まりません！！

熟成生ラム （塩・ジンギスカン）498円（税込）

ラムは苦手というあなたも、食わず嫌いのあなたにも試して欲しいおすすめの一品。

とても柔らかいので食べやすいです！

国産鶏せせりのけむり焼 498円（税込）

プリっとした食感が魅力の鶏せせりに炭火焼風のタレを絡めたおいで屋の新定番「けむり焼」。

しっかり焼いて楽しむのがおすすめです！

おまかせホルモン（塩ダレ・味噌ダレ） 555円（税込）

「推し」のホルモン盛り合せ！

いろんな部位を少しずつたくさん食べたい方におすすめ！

仕入れ状況により内容が異なります。

「食べ放題」について

ご利用目的に合わせて選べる3つのコース！オススメ！全メニューが食べられる！「まんぷくコース」

◆お手軽コース 25品以上 2,800円（大人お一人様・税込）

気軽に楽しむ！ライトな食べ放題。

定番メニューを中心に揃えた、コスパ重視のコース。

◆おいで屋コース 70品以上 3,800円（大人お一人様・税込）

人気メニューを満喫！おいで屋自慢の食べ放題。

定番メニューもサイドメニューも充実した、人気No.1コース。

◆まんぷくコース 90品以上 5,800円（大人お一人様・税込）

全部食べたい人に！贅沢フルラインナップ食べ放題。

売り切れ御免の数量限定メニューやサイドメニューまで網羅したフルコース。

オトクな「飲み放題」も合わせてご利用ください。

アルコール飲み放題【+1,200円(お一人様・税込)】

ソフトドリンク飲み放題【+600円(お一人様・税込)】

［小学生：半額（+300円）、小学生未満：（+100円、お一人様・税込）、3歳未満：無料］

【ご留意事項】

・食べ放題・飲み放題は100分制（ラストオーダー20分前）です。

・食べ放題の料金はご年齢により異なります。（全コース共通）

［シニア（60歳以上）：コース料金（税込）から300円引、小学生：コース料金半額、小学生未満：500円（お一人様・税込）、3歳未満：無料］

・1回のご注文で最大10品までご注文できます。

・グループ全員同じコースをご利用ください。

・他の割引施策や割引券との併用はできません。

・お肉は中心部までしっかり加熱してお召し上がりください。

・食べ残しが多い場合は別途料金を請求させていただきます。

焼肉ホルモンおいで屋 歌舞伎町博ビル店 店舗情報

開店日時：2025年9月17日(水) 17：00～

営業時間：月～金 17：00～23：30

土・日 16：00～23：30

住 所：東京都新宿区歌舞伎町1-15-2 歌舞伎町博ビル

電話番号：03-5155-3488

席 数：82席

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes