掲載サービス提供エリアを西日本全域に拡大、地域の魅力発信機能を新たに追加　～ 先着30社限定で求人掲載料半額キャンペーンを実施 ～

「地域を知る旅」をコンセプトに地域での短期アルバイトと旅を組み合わせたマッチング支援プラットフォーム「おしごとりっぷ」を展開するLT Works株式会社（本社：大阪府大阪市）は、本日2025年9月16日より新サービスの提供を開始いたします。

今回のリニューアルでは、サービスエリアを従来の近畿地方から西日本全域に拡大するとともに、新たに地域の魅力紹介コンテンツを追加し、総合的な地域情報プラットフォームへと進化いたします。

おしごとりっぷ オフィシャルサイトTOPページリニューアルページはこちら :https://oshigotrip.com/

■リニューアルの背景

「おしごとりっぷ」は、「地域と出会う。旅するおしごと」をコンセプトに、地域の人手不足解決と旅行者の新しい旅のカタチ創出を支援するマッチング支援プラットフォームとして運営してまいりました。この度、地域事業者様からのサービス拡大要望と、より多くの旅行者の皆様に地域の魅力を知っていただきたいというニーズを受け、大幅なサービス拡充を実施いたします。

■サイトリニューアルの主なポイント

1. 情報掲載サービス提供エリアを西日本全域に拡大

これまでの近畿地方（2府5県）から、西日本エリア全体へと掲載サービス提供地域を大幅に拡大。

より多くの地域事業者様にご利用いただけるようになります。



＜提供地域＞

近畿地方：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州地方：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

求人掲載・地域の魅力掲載エリアを拡大2. 地域の魅力紹介コンテンツを新設

これまでの短期アルバイト求人情報に加え、地域の飲食店、宿泊施設、体験施設などの魅力的なスポット情報も掲載いたします。

旅行者の皆様は、地域の魅力的なスポットとの出会いをきっかけに、その地域で「旅するおしごと」を始める新しい旅のスタイルを発見できます。

本日より「地域の魅力検索」への掲載を希望される宿泊施設、体験施設、飲食店様の募集を開始。

掲載期間に定めはなく、ページ掲載料7,000円でご利用いただけます。

地域の飲食店様、宿泊施設様、体験施設様の掲載を開始3. 公式LINEアカウントを用途別に分離

これまで旅行者の皆様と地域事業者様が混合していたLINE公式アカウントを、それぞれ専用のアカウントに分けさせていただきました。

旅行者の皆様には地域情報やお仕事情報に特化した情報を、事業者様には採用支援や当社キャンペーン情報をお届けし、より的確で価値の高い情報提供を実現いたします。

<地域事業者用LINE公式アカウント>

https://lin.ee/CGxWna8

<旅行者用LINE公式アカウント>

https://lin.ee/OW70N4J

旅行者用リッチメニュー

旅行者用公式LINE

事業者用リッチメニュー

事業者用公式LINE

4. ユーザー登録システムの簡素化

オフィシャルサイト上での会員登録を廃止し、公式LINE友だち登録に一本化いたしました。

これまでよりスムーズにサービスをご利用いただけます。

5. 事業者向け料金体系の見直し

これまでの応募課金・採用課金制から掲載課金制に変更し、事業者様にとってより予算が立てやすく、計画的なサービス運用を可能にいたしました。

これに合わせて先着30社様限定のリニューアル記念キャンペーンを実施いたします（下記ご参照ください）。

■リニューアル記念キャンペーン実施

【先着30社限定！求人掲載料半額キャンペーン】

【実施期間】

2025年9月16日～10月31日（先着30社様まで）

【特典内容】

求人掲載料 通常価格(20,000円)の50%OFF → 10,000円

【対象業種】

宿泊業、農業、飲食業、販売業

【掲載申し込み】

おしごとりっぷ公式サイト（https://oshigotrip.com/）より

■「おしごとりっぷ」について

掲載料金について :https://oshigotrip.com/companyabout/

「おしごとりっぷ」は、旅先での短期アルバイトを通じて地域の魅力を発信する、新しい旅のカタチを提案するマッチング支援プラットフォームです。地域の繁忙期における人手不足という課題と、旅行者の「地域の主要産業に触れたい」「地域コミュニティとつながりたい」というニーズを結び、双方にとって価値のあるマッチングを支援いたします。

【地域事業者様のメリット】

☑ 繁忙期の人手不足解決と低コストでの採用活動

☑ 地域の魅力を広く発信する機会の創出

☑ 採用ノウハウの習得による中長期的な人材確保力の向上

【旅行者の皆さまのメリット】

☑ 地域の主要産業への参画を通じた深い地域理解

☑ 都市部での経験やスキルを地域で活かす機会

☑ 従来の観光では味わえない地域コミュニティとの出会い

当社は、派遣・紹介斡旋を行わず、これまでにない低コストで地域プロモーションと事業者様と旅行者の直接雇用を促進する「マッチング支援」に特化したサービスモデルを採用。LINEを活用した採用プラットフォームの提供や、パートナー社労士による採用研修などのサポート体制により、地域事業者の自走可能な採用活動を支援しております。

■今後の展開

当社Vision

今回のリニューアルを機に、西日本エリアの地域活性化により一層貢献するとともに、日本全国の旅行者と地域をつなぐプラットフォームとして成長してまいります。

事業者様向けの詳細資料もご用意しております。お気軽にお問い合わせください。(https://oshigotrip.com/contact/)

お問い合わせはこちらから :https://oshigotrip.com/contact/

【会社概要】

会社名：LT Works株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33 新大阪飯田ビル1F

代表者：木村 亮

設立：2024年1月28日

事業内容：地域向け短期アルバイト求人情報サービス「おしごとりっぷ」運営、人材採用研修事業

URL：https://oshigotrip.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

LT Works株式会社

Email：info@ltworks.co.jp

Web：https://oshigotrip.com/