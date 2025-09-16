【FRAY I.D(フレイ アイディー)】UGG(アグ) W ESMEE LEATHER BOOTエクスクルーシブアイテムが登場！＜WEB先行予約開始中・9月18日(木)店頭発売開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は アイコニックなクラシックブーツで知られる、カリフォルニア発のグローバルライフスタイルブランド「UGG(アグ)」エクスクルーシブアイテムの発売を2025年9月18日(木)に、全国店舗、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。

1980年代の南カリフォルニアのカルチャーシーンで人気を博した、素足に心地よい「UGG」のシープスキンブーツ。秋冬のスタイルをアップデートするエクスクルーシブモデルが登場。リアルレザーの上質な質感と、折り返しからのぞく柔らかなボアが足元にコントラストを添えます。プラットフォームソールがスタイルアップを叶え、シティライクなムードを演出する一足です。ソールはサトウキビ由来のEVA素材を使って超軽量に仕上げ、見た目はボリューム感がありますが、驚くほど軽い履き心地。

【UGG】W ESMEE LEATHER BOOT \41,800 (Tax in)

Size:22/23/24/25

・【UGG(R)(アグ)】

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGG(R)は、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGG(R)は、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。UGG(R)は、環境と社会に配慮したブランドとして、社会的公正と経済的包摂、そして環境の修復のために全力で取り組んでいます。詳しくは、www.ugg.com/jp/ @UGGJAPANをご覧ください。#FeelsLikeUgg

・発売について

■WEB予約開始中・店頭発売日：9月18日（木）

■Official Online Store： https://fray-id.com/

■MASH STOREダウンロードURL

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

※アプリダウンロードは無料です

■USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：

■Instagram：

https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：

