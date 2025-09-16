「東京武蔵野系油そば」「栃木佐野ラーメン」新発売

イオン株式会社

イオンは９月16日（火）、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約3,170店舗※１で、各地で人気のご当地グルメを自宅にいながら手軽に楽しんでいただけるご当地カップ麺として、トップバリュベストプライス「東京武蔵野系油そば」と「栃木佐野ラーメン」の２品目を数量限定で発売します。

イオンは、各地域で愛され続ける麺類のおいしさをお届けしたいとの思いから、ご当地自慢の味を手軽に召し上がっていただけるカップ麺の商品企画・開発に取り組んでいます。このたび初めて関東エリアのメニューをテーマに取り上げ、全国のお客さまにご提案します。

「東京武蔵野系油そば」は、ラードを合わせたうまみのあるコク深い醤油たれをベースに、もちもちとした太めのフライ麺を使用しました。チャーシュー、メンマ、海苔をトッピングし、食べ応えのある一杯に仕上げました。

「栃木佐野ラーメン」は、鶏ガラに醤油を合わせたうまみのある澄んだスープに、弾力と滑らかな舌ざわりのノンフライ麺を合わせました。本場の佐野ラーメンは青竹を使って打つことで平たく加水率の高いうるおい感のある麺が特長であり、これを再現し、その特徴を表現しました。うまみがありながらさっぱりと食べられる一杯です。

イオンはこれからも地域の魅力を生かした商品開発に取り組み、お客さまの毎日の暮らしに新たな発見とワクワク感をお届けします。

【概要】

商品名：トップバリュベストプライス「東京武蔵野系油そば」 １１３ｇ

トップバリュベストプライス「栃木佐野ラーメン」 ７４ｇ

発売日 ：２０２５年９月16日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約3,170店舗※１

価格 ：本体 １４８円（税込 １５９.８４円※２）

トップバリュベストプライス「東京武蔵野系油そば」トップバリュベストプライス「栃木佐野ラーメン」

※１：店舗により取り扱いのない場合があります。数量限定商品です。

※２：単品で購入した場合、小数点以下が切り捨てになります。