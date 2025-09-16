日本のすべての航空会社が使用する旅客機・貨物機を網羅してお届けする、人気タイトルの最新版「日本の旅客機2025-2026」発売！
インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック『日本の旅客機2025-2026』を2025年9月16日に発売いたしました。
■年次更新で読み解く、日本の民間航空機材の現在
民間航空の世界では、機材の退役、新規導入、仕様変更など、フリートの動向が日々目まぐるしく変化しています。その一方で、こうした情報を体系的に整理・記録する機会は限られており、飛行機ファンや業界関係者にとって信頼性の高い年次資料のニーズは年々高まっています。本書は、一年に一度の情報整理とアップデートを目的に企画された年刊イヤーブックです。継続的に購入される読者も多く、日本の空の「今」を記録する決定版として高い評価を得ています。
■JAL・ANAの最新動向から、国内で運航される旅客機・貨物機まで網羅
日本の航空会社が運航している旅客機・貨物機の全社・全機種について、性能や客室仕様、導入経緯などを詳細に解説する年刊ガイドです。巻頭ではJAL・ANAのフラッグシップ機をはじめとした注目トピックを特集し、現状や最新動向をわかりやすく紹介。さらに、シートマップカタログや登録記号一覧など、飛行機ファンが求める機種別データも充実。情報性と保存性に優れた一冊として、航空を愛するすべての方におすすめです。
■本書は以下のような方におすすめです
・飛行機ファン・マニアの方
・航空写真・飛行機ウォッチングが趣味の方
・旅行好き・飛行機に乗るのが好きな方
・資料として機材の現状を把握したい関係者の方
■誌面イメージ
特集のひとつはJAL・ANAフラッグシップ徹底考察（ボーイング777 ＆ エアバスA350）
日本で運航されている旅客機・貨物機の全社・全機種について性能や客室仕様などを詳細に解説します。
2025年7月現在の日本籍旅客機を対象に登録記号の分類記号、運航会社、登録・抹消履歴などを掲載。
■本誌の構成
【特集ラインナップ】
・JAL・ANAフラッグシップ徹底考察（ボーイング777 ＆ エアバスA350）
・発表されたANA国際線787-9の新キャビン
・787で拡大したANA国際線新規3路線への就航（ミラノ、イスタンブール、ストックホルム）
・ANA エンブラエル発注の衝撃
【掲載機材一覧】
・JALグループ A350-900／-1000、777-300ER、787-8／-9、767-300ER、737-800（JAL・JTA）、Embraer 170／190（J-AIR）、ATR42／-72-600（JAC・HAC）、DHC-8-400CC（RAC）
・ANAグループ A380、777-300ER、777-200／-200ER／-300、787-8／-9／-10、767-300ER、737-800、A321ceo／A320neo／A321neo、DHC-8-400
・その他エアライン スカイマーク、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー、Peach、ジェットスター・ジャパン、SPRING JAPAN、ZIPAIR、AirJapan、IBEXエアラインズ、フジドリームエアラインズ、天草エアライン、オリエンタルエアブリッジ、トキエア、新中央航空、第一航空（各社の運航機材を掲載）
【巻末資料】
・全機客室マップ
・登録記号（JAナンバー）一覧
■書誌情報
誌名：日本の旅客機2025-2026
発売日：2025年9月16日（火）
仕様：A4変形 / 176ページ
定価：2860円（本体2600円＋税10％）
ISBN：978-4-8022-1654-8
◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10139518.html
