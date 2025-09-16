日本のすべての航空会社が使用する旅客機・貨物機を網羅してお届けする、人気タイトルの最新版「日本の旅客機2025-2026」発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック『日本の旅客機2025-2026』を2025年9月16日に発売いたしました。

■年次更新で読み解く、日本の民間航空機材の現在

民間航空の世界では、機材の退役、新規導入、仕様変更など、フリートの動向が日々目まぐるしく変化しています。その一方で、こうした情報を体系的に整理・記録する機会は限られており、飛行機ファンや業界関係者にとって信頼性の高い年次資料のニーズは年々高まっています。本書は、一年に一度の情報整理とアップデートを目的に企画された年刊イヤーブックです。継続的に購入される読者も多く、日本の空の「今」を記録する決定版として高い評価を得ています。

■JAL・ANAの最新動向から、国内で運航される旅客機・貨物機まで網羅

日本の航空会社が運航している旅客機・貨物機の全社・全機種について、性能や客室仕様、導入経緯などを詳細に解説する年刊ガイドです。巻頭ではJAL・ANAのフラッグシップ機をはじめとした注目トピックを特集し、現状や最新動向をわかりやすく紹介。さらに、シートマップカタログや登録記号一覧など、飛行機ファンが求める機種別データも充実。情報性と保存性に優れた一冊として、航空を愛するすべての方におすすめです。

■本書は以下のような方におすすめです

・飛行機ファン・マニアの方

・航空写真・飛行機ウォッチングが趣味の方

・旅行好き・飛行機に乗るのが好きな方

・資料として機材の現状を把握したい関係者の方

■誌面イメージ特集のひとつはJAL・ANAフラッグシップ徹底考察（ボーイング777 ＆ エアバスA350）

日本で運航されている旅客機・貨物機の全社・全機種について性能や客室仕様などを詳細に解説します。

2025年7月現在の日本籍旅客機を対象に登録記号の分類記号、運航会社、登録・抹消履歴などを掲載。

■本誌の構成

【特集ラインナップ】

・JAL・ANAフラッグシップ徹底考察（ボーイング777 ＆ エアバスA350）

・発表されたANA国際線787-9の新キャビン

・787で拡大したANA国際線新規3路線への就航（ミラノ、イスタンブール、ストックホルム）

・ANA エンブラエル発注の衝撃

【掲載機材一覧】

・JALグループ A350-900／-1000、777-300ER、787-8／-9、767-300ER、737-800（JAL・JTA）、Embraer 170／190（J-AIR）、ATR42／-72-600（JAC・HAC）、DHC-8-400CC（RAC）

・ANAグループ A380、777-300ER、777-200／-200ER／-300、787-8／-9／-10、767-300ER、737-800、A321ceo／A320neo／A321neo、DHC-8-400

・その他エアライン スカイマーク、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー、Peach、ジェットスター・ジャパン、SPRING JAPAN、ZIPAIR、AirJapan、IBEXエアラインズ、フジドリームエアラインズ、天草エアライン、オリエンタルエアブリッジ、トキエア、新中央航空、第一航空（各社の運航機材を掲載）

【巻末資料】

・全機客室マップ

・登録記号（JAナンバー）一覧

■書誌情報

誌名：日本の旅客機2025-2026

発売日：2025年9月16日（火）

仕様：A4変形 / 176ページ

定価：2860円（本体2600円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1654-8

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10139518.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：エアライン編集部

airline@ikaros.jp