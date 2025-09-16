～ワンちゃん洋服デザイナー監修～『マナーウェア』“おでかけがもっと楽しくなるデザイン”へ刷新

写真拡大 (全5枚)

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、売上No.1※1のご支持をいただいているペット用吸収ウェア『マナーウェア』を、愛犬との‟おでかけがもっと楽しくなるデザイン”に刷新し、2025年10月上旬より全国で順次発売します。


※1 インテージ SRI+調べ。ペット犬猫用品紙おむつ市場2024年 5月から2025年4月メーカー別累計販売金額




■発売の背景


近年、愛犬と一緒におでかけを楽しむ飼い主様が増えており、さまざまなおでかけシーンに対応できる商品へのニーズが高まっています。一方で、「愛犬の外出先でのトイレの心配」や「周囲への配慮」といった不安の声も多く聞かれます。こうした飼い主様の多くは、「愛犬のオシッコが気にならなければ、もっと自由におでかけ先を広げたい」と感じています※2。


これまで、『マナーウェア』はそのような声に応えるため、幅広い犬種のワンちゃんを計測し続け、それぞれのワンちゃんにフィットする快適な着用感と動きやすさを備えた商品開発に力を注いできました。


そしてこのたび、ワンちゃんの洋服デザイナー監修のもと、機能性だけでなく“愛犬とのおでかけがもっと楽しくなるデザイン”を追求し、デザインを大幅に刷新することとしました。


※2 ユニ・チャーム調べ



■商品の特長


１.愛犬との‟おでかけがもっと楽しくなるデザイン”


・ワンちゃんの洋服デザイナー監修のもと、従来よりも色味を抑えた落ち着いたデザインを採用しました。


・愛犬の毛色になじみ、洋服にも合わせやすいデザインです。


・1袋に2種類のデザインを同梱※3しており、気分や使用シーンによってお選びいただけます。
※3男の子用LLサイズのデザインは１種類





２.男の子用に「あたまガイド」を新搭載


・前後の向きがひと目で分かる「あたまガイド」を新たに搭載しました。
・忙しい毎日でも、迷わずサッと装着できるから、ワンちゃんとのおでかけ準備がよりスムーズになります。





３.パッケージも刷新
・『マナーウェア』がこだわってきたワンちゃんの動きやすさに配慮した商品の特長がより伝わりやすく、ワンちゃんとのお出かけの楽しさを伝えるパッケージデザインへと刷新しました。





４.男の子用SSサイズのフィット感を向上


・商品の幅を見直し、従来品よりも超小型犬～小型犬の胴の長さに、よりフィットするよう変更しました。


■入数・価格




■発売時期


2025年10月上旬より全国で順次発売します。



■『マナーウェア』ブランドサイト


https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/marking/home.html


■関連情報


『マナーウェア』のサイズの選び方


https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/marking/lineup/index.html


「GO WITH わんこ」プロジェクトサイト


https://jp.unicharmpet.com/ja/manner-wear/gowithwanco/home.html



■『マナーウェア』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」


この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。　



12．つくる責任 つかう責任　



これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。