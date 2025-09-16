ぞんびーずのマーカーチャームがカプセルトイに！9月16日（火）から全国のカプセルトイ売り場で順次発売！

株式会社三洋堂

縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、新商品『ぞんびーずマーカーチャーム』全6種を、2025年9月16日（火）より全国のカプセルトイ売り場で順次発売を開始いたします。

おもちゃショーでも話題になった、ぞんびーずがマーカーチャームに！

ぞんびーずカプセルトイの第二弾はマーカーチャーム！傘やペットボトル、ポーチなど身の回りの物に付ければいつでもぞんびーずたちと一緒♪

厚みのあるアクリル素材で1つ200円とは思えないクオリティでお届け！見かけたらぜひお迎えしてあげてください！

ラインナップ（全6種）

るんちゃもぐにゃぽぽたもちゃるろるふもこち

■商品詳細

商品名：ぞんびーずマーカーチャーム

発売日：2025年9月16日（火）から全国のカプセルトイ売り場で順次発売

種類数：全6種

本体サイズ：H3～4cm（チャーム部分のサイズ）

商品素材：アクリル、シリカゲル、ステンレス

株式会社三洋堂ついて

縁日商材をはじめとする低価格のおもちゃを販売する1985年創業の玩具メーカーです。ヒット商品の水に浮くマスコット「ぷかぷかシリーズ」など、玩具や雑貨、販売促進用品などの企画から製造、販売まで一貫して行っています。子どもから大人まで、幅広い層に「夢・遊び・喜び」をお届けすることを目指し、日々新しい商品の創造に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社三洋堂

所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地

代表取締役：折小野 嘉輝

設立：1985年5月20日

事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売

電話番号：0587-66-2499