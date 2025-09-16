『ロケットリーグ(R)』シーズン20が9月17日より開幕！

Epic Games, Inc.

Psyonix（本社:アメリカ合衆国、サンディエゴ）は、『ロケットリーグ』のシーズン20を9月17日(米国時間)より開幕いたします。シーズン20では、新アリーナ「Boostfield Mall」が新たな舞台となり、ログイン報酬には「マッドラッド」が登場します。シーズン20のRocket Passプレミアムを購入すると、車両ボディ「Pontiac Firebird」を自動的にアンロックできます。さらに、プレミアムティアに進むと、車両ボディ「Chevrolet Astro」もアンロックすることが可能です。

■シーズン20の主な追加要素

・4対4モードのアップグレード： 8人のプレイヤーに適したより大きなアリーナが2つ登場。スピードアップパッドも増加し、配置も変更され、よりスムーズな試合を実現します。

さらに、シーズン20の期間中、『ロケットリーグ』において約7年ぶりの、新たなコンペティティブバージョンのモードも登場します。

・Rocket Pass進行のアップデート：どのRocket Passのティアでも、次のティアに進むために必要なXPが同じになり、Rocket Passの進行がスピードアップします。チャレンジドロップがXPに置き換わります。Rocket Passの進行に関するその他のアップデートもシーズン20より導入されます。

・Rocket Pass プレミアム：Rocket Passを進めることで、かのチリドッグ好きのスピードスターがRocket Passに登場し、報酬には、プレイヤーバナー「Sonic Sidescroller」やホイール「ソニックルーパー」も含まれます！さらに、シーズン20の後半には、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のコンテンツが登場する予定です。

・コンペティティブ・プレイリストへのアクセスの変更：

スマーフィング（初心者詐欺）対策と、公平なマッチ体験を提供するため、新規アカウントはレベル20に達する代わりに「New Driverチャレンジ」の達成がコンペティティブ・プレイリスト解放の条件となります。

シーズン20は、2025年9月17日から12月3日（米国時間）まで開催されます。

『ロケットリーグ』シーズン20の詳細はブログ(https://www.rocketleague.com/en/news/head-to-the-boostfield-mall-in-rocket-league-season-20)をご覧ください。

『ロケットリーグ』について

数々の「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」で、150部門以上の受賞・ノミネート歴を持つ、『ロケットリーグ』は、ゲーム史上最高ランクの評価を得ているスポーツゲームです。『ロケットリーグ』は、分かりやすい操作性で流動性のあるプレイを楽しめる、物理演算に基づいたアーケードゲーム風のサッカーとドライブゲームの強力なハイブリッドです。Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X|Sで、さらにPC版はEpic Games Storeでプレイ可能な『ロケットリーグ』には、ほぼ無限のカスタマイズの可能性、オンラインのランクやコンペティティブトーナメント、フル機能のオフラインシーズンモード、多数のゲームタイプ、カジュアルな試合や競争の激しい対戦などのオンラインマッチ、ルールを完全に変えてしまう「ミューテータ」モードが搭載されています。

Psyonix(TM)について

カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置くhttps://psyonix.com/Psyonix(https://www.psyonix.com/)は、高い評価を得ているビデオゲームデベロッパーであり、Unreal Engineテクノロジーの第一人者です。20年以上にわたり、Psyonixは『Gears of War』、『Mass Effect 3』、『XCOM: Enemy Unknown』、『Bulletstorm』、『Unreal Tournament III』、『Unreal Tournament 2004』、そして受賞歴を誇るスポーツアクションのヒット作『ロケットリーグ(R)』を含む、業界で最も成功したゲームの原動力となってきました。Psyonixは、2019年にEpic Gamesファミリーに加わりました。

