【無料セミナー開催！】AIで簡単作問！最新ツール”Smart Test Maker”とは？

CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS)は、2025年10月3日(金)に無料セミナー「AIで簡単作問！最新ツール”Smart Test Maker”とは？」を開催いたします。

多くの企業や教育機関において、試験問題の作成は担当者の知識と経験に依存し、大きな工数を要しています。特に、資格試験やeラーニングコンテンツなど、定期的な作問が必要な現場では、業務のボトルネックとなりがちです。

本セミナーでは、AIが問題を生成する様子をデモ画面で公開します。実際にAIが生成した問題例をご覧いただきながら、導入後の運用イメージや、効率化と品質向上を両立した新しい作問の形を分かりやすく解説します。

【こんなお悩みにアプローチ】

- 属人化している試験問題の作成プロセスを改善したい- 作問にかかる時間とコストを大幅に削減したい- 効率化と問題の品質向上を両立させたい

また、申込者全員にアーカイブを配信+セミナーご視聴後のアンケートご回答でセミナーの投影資料をお送りいたします。

ぜひお気軽にお申し込みください！

【申込詳細ページ】

二次元コードまたは下記URLよりお申し込みください。

https://hs.cbt-s.com/webinar_20251003

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/100_1_24cfb5736bea5c8ca9da418c53d382bb.jpg?v=202509161126 ]

