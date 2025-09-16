ジャン・ローラン・ポワトゥ氏、イプソスの最高経営責任者に就任

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、ジャン・ローラン・ポワトゥ氏を新たな最高経営責任者（CEO）に任命することを決定しました。これにより、2025年9月15日に任期を終えるベン・ペイジ氏の後任となります。

イプソス新CEO ジャン＝ローラン・プワトゥ

イプソスの取締役会は、イプソスが提供する市場が大きく、かつダイナミックであると考えています。企業や公的機関は、自らの環境、市場、競合、業績、そして機会に関するあらゆるデータを迅速に取得することを引き続き強く求めています。しかし、この需要は進化を遂げています。イプソスのクライアントは、信頼できる情報を、安全に生み出し、精緻に分析された形で入手し続ける必要がありますが、そのための時間枠は大幅に短縮されています。その情報源が市民、顧客、消費者といった「人」自身であっても、データのデジタル化やAI技術の進展によって可能となったデジタルモデルであっても同様です。そして、それらを扱うには、イプソスの特徴である厳格さが不可欠です。

取締役会は、イプソスが持つ規模、専門性、地理的な展開力、サービスの多様性、そしてクライアントから寄せられる信頼によって、これらのニーズに対応する理想的な立場にあると確信しており、近年を上回る成長軌道を取り戻すことができると考えています。

また、取締役会は、2021年11月15日にCEOに就任して以来、ベン・ペイジ氏が進めてきた取り組みを評価しつつも、イプソスとそのチームが現実的で信頼できる成長計画を採用・実行するために必要な推進力を得るべく、新たなCEOを任命する決断を下しました。

ジャン・ローラン・ポワトゥ氏は工学士であり、エコール・ポリテクニークを卒業しています。新興技術、特に人工知能に精通し、企業におけるその実装を促進する手法に強みを持っています。彼は30年以上にわたり、ヨーロッパ、米国、アジアにおいてアクセンチュアで国際的な経営ポジションを歴任しました。直近4年間は、アルバレス＆マルサルにてヨーロッパ・中東・アフリカにおける「デジタル＆テクノロジーサービス」部門を率いています。これら2つのプロフェッショナルサービス企業において、プワトゥ氏は数多くの企業のデジタルトランスフォーメーション、技術的近代化、AI導入を支援してきました。

イプソスは、世界中の企業や機関が直面する課題を踏まえ、自らの業界の変革に積極的な役割を果たす意志と能力を持っています。迅速なデータ生成・分析・レポーティングの新たな能力を速やかに展開することにより、イプソスはそのリーダーシップをさらに強化するでしょう。

取締役会は、ベン・ペイジ氏のこれまでの功績に感謝の意を表します。

ベン・ペイジ氏は次のように述べています。

「イプソスで38年間勤務し、研修生としてMORI（現イプソスUK）に入社し、その後長年にわたり英国・アイルランド事業のCEOを務め、2021年以降はイプソスのグローバルCEOを務めてきました。60歳を迎えた今、バトンを渡すには良い時期だと感じています。世界を飛び回り、大統領や首相、世界最大規模の企業と仕事をし、多くのクライアントや同僚と生涯にわたる友情を築くことができたのは、他に類を見ない経験です。」

取締役会は、ジャン・ローラン・ポワトゥ氏を歓迎し、イプソスの数千人の専門家とともに変革を成功に導くと確信しています。彼の科学的・技術的知識、国際的なマネジメント経験、市場やビジネスに関する理解は、イプソスの野心を実現するための重要な資産となるでしょう。

ジャン・ローラン・ポワトゥ氏は次のようにコメントしています：

「イプソスが約50年にわたって築いてきた市場調査における卓越したリーダーシップ、グローバルな拡大、買収やイノベーションを通じたサービスの多様化という歴史の次章を率いることができ、大変光栄であり、強い決意を持っています。私はヨーロッパ、アジア太平洋、そして世界での成長とイノベーションの経験を活かし、イプソスの発展を加速させます。イプソスのクライアントからの信頼、チームの質と献身、そしてAIとテクノロジーを競争優位に活用する取り組みは、会社の変革を築く強固な基盤です。科学・テクノロジー・AIを原動力としつつ、イプソスの成功を支えてきた価値観に忠実であり続けながら、より差別化された市場・世論調査会社を築いていきます。」

