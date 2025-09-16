メルペイ、d払いとの共通QRコードで「WeChat Pay」との連携を開始

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2025年9月16日より「メルペイ・d払い 共通QRコード」において、中国の大手スマホ決済サービス「WeChat Pay」との連携を開始することをお知らせいたします。

これにより、全国の「メルペイ・d払い 共通QRコード」の加盟店のうち「WeChat Pay」のアクセプタンスマークが掲示されている店舗で、「WeChat Pay」アプリを使ったお支払いを簡単に行えるようになります。

■背景

日本政府観光局の発表によると、訪日旅行者数は増加を続けています（※1）。中でも、中華圏からの旅行者はインバウンド消費の大きな割合（※2）を占めており、旅行者のスムーズな購買体験を促進できる基盤が、インバウンドの消費需要を支えるために必要になっています。

このような背景から、「メルペイ・d払い 共通QRコード」加盟店のインバウンド対応を支援するために、月間アクティブユーザーが14億人を超える「WeChat」アプリに搭載された決済サービス「WeChat Pay」との連携を開始（※3）します。今回の連携により、加盟店は新たな決済端末の導入や複雑な手続きなし（※4）で、「WeChat Pay」を決済手段として拡充することができます。

※1：日本政府観光局「訪日外客数（2025 年 7 月推計値）」https://www.jnto.go.jp/news/press/20250820_monthly.html

※2：観光庁 インバウンド消費動向調査（2025年7月）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001900535.pdf

※3：「WeChat Pay」との接続には、株式会社ネットスターズが提供する「StarPay」を利用しています

※4：「WeChat Pay」加盟店としての申請・登録は必要です

■加盟店のお問い合わせ先

本連携に関する加盟店からのお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

https://partner-support.merpay.com/hc/ja/requests/new/

メルペイは、今後さまざまな決済サービス事業者との連携をはじめとするパートナーシップの拡大を進め、サービスの利便性拡大を図ってまいります。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ様の登録商標です。

※「dアカウント」「d払い」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

※「メルカリ」「メルペイ」は株式会社メルカリの登録商標です。