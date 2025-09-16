【SOEJU (ソージュ)】講談社WEBマガジン「mi-mollet」と再びコラボ！タックパンツの別注カラーを発売

モデラート株式会社

モデラート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市原 明日香、以下 モデラート）が展開する、「SOEJU（ソージュ）」は、株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間 省伸、以下 講談社）が運営する、大人の女性のためのWEBマガジン「mi-mollet（ミモレ）」との2回目となるコラボレーション企画を実施いたします。

今回の取り組みでは、SOEJUの人気定番アイテムである「タックパンツ」をオリジナルカラーで別注。新色「KHAKI GRAY（カーキグレイ）」をmi-mollet別注カラーとして、mi-mollet STOREにて販売いたします。

コラボレーションの背景

レディースファッションブランド「SOEJU（ソージュ）」は、一着の可能性を広げるデザインを追求し、流行や年齢に左右されない、ライフスタイルの基盤となるタイムレスな定番アイテムを提案しています。一方、WEBマガジン「mi-mollet（ミモレ）」は、ファッションや美容を中心に、ライフステージの変化に寄り添いながら女性の悩みに応える多彩な記事を発信し、創刊以来、読者との強い信頼関係を築いてきたWEB特化型メディアです。これまで両者は、広告出稿や衣装提供などを通じて協働を重ね、強い親和性を育んでまいりました。その実績を背景に、2023年秋冬に続き、このたび2回目となるコラボレーションを実施する運びとなりました。

タックパンツ

すっきりとしたスタイルと洗練された大人の印象を叶える、ソージュの名品「タックパンツ」。

最大の特徴は、片側の生地をクロスして合わせる“ラップデザイン”。

ウエストから流れるように入る斜めのラインがアクセントとなり、テクニックいらずで洒脱なスタイルを演出します。

このパンツは、これまで体型をカバーするためにロングシャツやチュニックに頼ってきた方にこそおすすめ。トップスで工夫をしなくても、シルエットそのものの美しさがスタイルアップを実現します。

発売以来、数多くの反響をいただいてきたロングセラーアイテムですが、2025年6月12日、さらに快適で美しい履き心地へとリニューアル。

ウエストとヒップ周りの安定感とフィット感を見直し、より長く、より多くのお客様に「自分らしいパンツスタイル」を楽しんでいただける一本に進化しました。

商品概要

商品名：

【ミモレ別注色】ソージュ タックパンツ

受注予定期間：

2025年9月12日（金）12:00～2025年10月13日（月）23:59

お届け時期：10月下旬～11月上旬

価格：

16,500円（税込）

サイズ展開：

S M L

カラー

KHAKI GRAY

素材：

トリアセテート 70%、ポリエステル 30%

販売方法：

mi-mollet STORE限定販売(https://mi-mollet.com/articles/-/55845)

ミモレ編集長 川良咲子氏 コメント

ソージュのタックパンツは私にとって【ファイナルアンサー】的な存在のパンツです。

私は太ももやふくらはぎが太く、お尻も大きいので、テーパードやワイドなど、どんなパンツをはいても身体のラインを拾ってしまうのが悩みだったのですが、このタックパンツは違いました。もはやパンツはこれだけあれば良いというくらい気に入っていて、何本リピートしたか分かりません。このパンツに出会ってから、スカート派からパンツ派に転向したくらい（笑）。革命が起きました！

裾に向かって細くなっているので、全身バランスを良くおしゃれに整えてくれるところも秀逸なんです。今回いつも愛用しているタックパンツで、mi-molletコラボカラーを作らせていただくことになり、本当に嬉しく思っています。

私と同じような理由でパンツ選びに悩んでいる方、はくだけでおしゃれに見えてオンもオフもはけるパンツを探している方におすすめ。合わせやすくおしゃれなカーキ色を選びましたので、いつもの黒、グレーやベージュのパンツのかわりにヘビロテして頂きたいです！



