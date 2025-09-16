米国・Magtrol社製小型汎用エンジン試験用ダイナモメータ「EDシリーズ」を販売開始

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役社長：高野 俊也(こうの としや)、以下 東陽テクニカ)は、Magtrol Inc.(本国：アメリカ、以下 Magtrol社)製の小型汎用エンジン試験用ダイナモメータ「EDシリーズ」２モデル(ED-715、ED-815)を、9月16日(火)に販売開始いたします。

「EDシリーズ」は、エンジン試験における厳しい高振動環境に対応した堅牢な設計と、設置・運用の容易さが特長で、最大トルク28N・m、最大出力7kWまでの小型汎用エンジンの性能評価に適応します。

【 背景／概要 】

「EDシリーズ」 ED-715モデルのイメージ

自動車、船舶、航空機、産業用機械などに搭載されるエンジンには、排出ガス規制への適合に加え、燃費・エネルギー効率の向上といった環境負荷低減への対応が求められています。これに伴い、エンジンメーカーやエンジン搭載機器メーカーは、排出ガスの測定や燃費性能の評価を含む精密な性能試験を行う必要があります。東陽テクニカは、モータトルクやエンジントルクの試験分野で世界をリードするMagtrol社製品を、60年にわたり国内で展開してまいりました。

このたび発売する「EDシリーズ」は、芝刈り機、小型船外機、発電機などに搭載される小型汎用エンジンの性能評価に対応したダイナモメータです。最大トルク28N・m、最大出力7kWまでの試験が可能で、堅牢な設計により高振動環境でも高精度な測定を実現します。また、100V電源で7kWの高出力試験が可能なうえ、空冷方式を採用しているため、特別な制御装置や水冷装置の導入や電源工事が不要で、設置・運用が容易です。さらに、トルク計とブレーキを内蔵しているため、試験の準備や開始も簡便です。Magtrol社製のダイナモメータコントローラ「DSP7011」や東陽テクニカが自社開発した多機能制御計測ソフトウェア「TMT」と組み合わせることで、自動試験も可能になり、効率的なエンジン性能評価を実現します。

東陽テクニカは、「EDシリーズ」の提供を通じて、高精度なエンジン性能評価をより手軽に実現し、さまざまな業界で活用されるエンジンやエンジン搭載機器の性能向上に貢献してまいります。

「EDシリーズ」システム接続図

【 製品の主な特長 】

・幅広い動作範囲で安定した評価を実現(最大トルク28N・m、最大回転数25,000rpm※1)

・エンジンの高振動に対応した堅牢設計

・空冷式を採用し、特別な制御盤や水冷装置、電源工事が不要で設置・運用が容易

・0回転から安定したトルクを発生

・ダイナモメータコントローラと接続することで、簡単に高速PID負荷制御(トルク制御・回転数制御)を実現

・多機能制御計測ソフトウェア「TMT」と組み合わせることで、長時間耐久試験、パターン耐久試験など各種試験をサポート

※1 revolutions per minute：1分間の回転数

＜モデル別リスト＞

※2 pulses per revolution：1回転あたりのパルス数

【 製品情報 】

・製品名：小型汎用エンジン試験用ダイナモメータ「EDシリーズ」ED-715とED-815の2モデル

・発売日：2025年9月16日(火)

・販売価格：要お見積り

・製品ページ：https://www.toyo.co.jp/e-mobility/products/detail/ed.html

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンスなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/