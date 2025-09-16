クラウド型ERP『Reforma PSA』、ITトレンド2025年上半期ランキングの2部門で「1位」を獲得

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）が提供するクラウド型ERP『Reforma PSA』は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史）が運営するIT製品比較サイト「ITトレンド」の「2025年上半期ランキング」において、以下の2部門で1位を獲得いたしました。

ITトレンド2025年上半期ランキング- ERP部門【中規模】｜1位- 原価管理システム部門【中規模】｜1位

■ITトレンド2025年上半期ランキングとは

2025年上半期、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド上半期ランキング」。ランキング結果は2025年1月1日～5月31日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

ITトレンド2025年上半期ランキング 公式ページ

https://it-trend.lmsg.jp/p/0/_4cHZ82yopfd

■クラウド型ERP『Reforma PSA』の評価ポイント

- 利益がすぐ見える！プロジェクト原価をタイムリーに自動計算- 工数を自動集計！作業時間から案件別工数/労務費を自動集計- 導入企業500社以上！初めてのERPに！初期コスト“0” 月額3万円～

■今後の展開

IT・広告・コンサルティング・制作・設計といったプロジェクト型ビジネスに特化したクラウド型ERPである『Reforma PSA』は累計500社以上に導入され、業務管理や案件管理に貢献してまいりました。

今後もユーザー様の声を元に継続して機能改善を行い、より多くの企業様における生産性向上に寄与してまいります。

■クラウド型ERP『Reforma PSA』のご紹介

広告・IT・WEB制作・設計など業界特有の業務管理をお求めやすい価格でシステム化

Reforma PSAはクリエイティブ系ビジネスの商習慣にFITした案件管理システムです。業種特化型のシステムなので低価格で、漏れのない業務管理、正確な損益管理を実現。バックオフィスの業務効率化と同時にタイムリーな経営分析を支援します。

公式サイト：

https://www.oro.com/reforma-psa/

クラウド型ERP『Reforma PSA』導入事例：

https://www.oro.com/reforma-psa/casestudy/

お問い合わせ：

https://rp.go.oro.com/form/contact-2021-09

＜クラウド型ERP『Reforma PSA』に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ Reforma PSAグループ

TEL：03-6692-9558 / Mail：reformapsa@jp.oro.com

＜報道に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386 ／ Mail：info@jp.oro.com