【 愛知県 × eiicon 】ものづくり産業を中心とした新規事業・オープンイノベーションを考えるトークセッション『A-IDEA TRIGGER vol.8　～製造業発のイノベーション創出～』

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2025年11月5日（水）、愛知県より委託を受け、製造業を中心とした新規事業・オープンイノベーションを考えるトークセッション『A-IDEA TRIGGER vol.8 ～製造業発のイノベーション創出～』（以下「本セッション」）を、"異業種交流の祭典”「メッセナゴヤ2025（会場：ポートメッセなごや）」内にて開催。本日より参加者を募集しました。

https://peatix.com/event/4553976/

【 愛知県 × eiicon 】製造業を中心とした新規事業・オープンイノベーションを考えるトークセッション『A-IDEA TRIGGER vol.8 ～製造業発のイノベーション創出～』

■『A-IDEA TRIGGER vol.8 ～製造業発のイノベーション創出～』

本セッションは、愛知県の「革新事業創造戦略」に基づき、産学官金の多様な主体から革新的なプロジェクトのアイディア提案を受け付けるためのWeb上のプラットフォーム「A-IDEA（アイディア）」の活性化を目的としたイベント「A-IDEA TRIGGER（アイディア トリガー）」の一環であり、地域のものづくり産業におけるイノベーションの気運を高め、新規事業の実装やオープンイノベーションを推進するための知見を共有するセッションです。

・日時： 2025年11月5日（水）14:30～16:30（受付開始 14:00）

・実施方法：現地参加/オンライン（ハイブリッド開催）

・会場：ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場 コンベンションセンター 3階 ホールＡ２.

名古屋市港区金城ふ頭

（名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 金城ふ頭駅（名古屋駅から24分）徒歩1分）

※「メッセナゴヤ2025」会場内にて開催

・参加費：無料（オンライン参加の通信費は自己負担）

・定員：現地200名、オンライン上限なし（事前申込制）

・詳細・参加申込： https://peatix.com/event/4553976/



・イベント概要：

ものづくり産業に関わる方はもちろん、他業種の方々においても、

オープンイノベーションや新規事業創出に役立つきっかけを学ぶことが出来ます。

・当日のコンテンツ（予定）：

1）オープニング

愛知県より「革新事業創造戦略」事業の紹介

2)導入講演

「オープンイノベーションによる”ものづくり産業”の新規事業創出」

ものづくり産業だからこそオープンイノベーションに取り組むメリットや、

新規事業を事業化するためのポイントを解説します。

登壇：伊藤 達彰（株式会社eiicon 執行役員/東海支社長）

3)事例セッション

「ものづくり企業が産業イノベーションを実現するには」

ものづくり企業が、新規事業を事業化まで進めた実例を紹介。

登壇3社が具体的な取り組みと学びを共有します。

登壇：生方 眞之介 氏（株式会社生方製作所 代表取締役社長）

神谷 一光 氏（株式会社ＦＵＪＩ イノベーション推進部 課長）

南出 紘人 氏（南出株式会社 代表取締役）

※五十音順

4)交流・ネットワーキング

登壇者・参加企業同士の対話・情報交換

・こんな方におススメ：

製造業をはじめ県内企業の新規事業担当部門／経営企画部門 責任者/担当者、

オープンイノベーション推進に関心を持つ企業関係者、支援機関、自治体関係者 など

（A-IDEA会員以外の方も参加いただけます。）

■愛知県「 A-IDEA TRIGGER」について

「A-IDEA TRIGGER」は、愛知県が推進する「革新事業創造戦略」の一環として開催される、革新事業創造提案プラットフォーム「A-IDEA」の機運醸成イベントです。地域課題の解決に挑む多様なプレイヤーが集い、共創のきっかけをつくるとともに、社会実装に向けたアクションを生み出す起点となることを目指します。

□「メッセナゴヤ2025」日本最大級異業種交流展示会 https://www.messenagoya.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eiicon（A-IDEA TRIGGER イベント運営事務局）

Mail：a-idea（＠）eiicon.net

担当：寺田・中村・作田

※（＠）を @ に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。