韓国発の人気キャラクター『モルチーズ』の限定プライズ！手のひらサイズの「ぬいぐるみ」を９月19日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、韓国発の人気キャラクター『モルチーズ』の当社限定プライズゲーム用景品「モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において９月19日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#maltese(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#maltese)

プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramで「モルチーズ フェイスクッション2個セット」が当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。

■ふわふわ「モルチーズ」と「レトリバー」のかわいい手のひらサイズのぬいぐるみマスコットが登場！

ふわふわの毛並みを太く柔らかな黒い線で描いた、シンプルかつ愛らしいマルチーズ犬のキャラクター「モルチーズ」と、素直でやさしい癒し系な性格の「レトリバー」のプライズが登場。並べてかわいい、カバンにつけてかわいいちょうど良いサイズの「モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ」全２種類を展開いたします。

「モルチーズ」プライズゲーム用景品 概要

景品：モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ 全２種

展開期間：2025年９月19日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「モルチーズ」プライズゲーム用景品

モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ 全２種

たて約12cm

ふわふわとした手触りの「モルチーズ」と「レトリバー」の手のひらサイズのぬいぐるみ。

ボールチェーン付きでかばんなどに付けやすいサイズ。

■「モルチーズ フェイスクッション2個セット」が当たるSNSキャンペーンを開催！

ライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「モルチーズ フェイスクッション2個セット」が抽選で各５名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2025年９月16日(火) 17:30 ~ ９月28日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。