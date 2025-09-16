韓国発の人気キャラクター『モルチーズ』の限定プライズ！手のひらサイズの「ぬいぐるみ」を９月19日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー


株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、韓国発の人気キャラクター『モルチーズ』の当社限定プライズゲーム用景品「モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において９月19日（金）より順次展開いたします。


◆展開店舗一覧・詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#maltese(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#maltese)


プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramで「モルチーズ　フェイスクッション2個セット」が当たるプレゼントキャンペーンも開催いたします。



■ふわふわ「モルチーズ」と「レトリバー」のかわいい手のひらサイズのぬいぐるみマスコットが登場！



ふわふわの毛並みを太く柔らかな黒い線で描いた、シンプルかつ愛らしいマルチーズ犬のキャラクター「モルチーズ」と、素直でやさしい癒し系な性格の「レトリバー」のプライズが登場。並べてかわいい、カバンにつけてかわいいちょうど良いサイズの「モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ」全２種類を展開いたします。



「モルチーズ」プライズゲーム用景品　概要


景品：モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ　全２種


展開期間：2025年９月19日(金) ～ 無くなり次第終了


店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン



「モルチーズ」プライズゲーム用景品




モルチーズ ボールチェーン付きぬいぐるみ　全２種


たて約12cm


ふわふわとした手触りの「モルチーズ」と「レトリバー」の手のひらサイズのぬいぐるみ。


ボールチェーン付きでかばんなどに付けやすいサイズ。



■「モルチーズ　フェイスクッション2個セット」が当たるSNSキャンペーンを開催！




ライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「モルチーズ　フェイスクッション2個セット」が抽選で各５名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。


詳細は公式アカウントをご確認ください。



応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。


１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト


２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」



応募期間：2025年９月16日(火) 17:30 ~ ９月28日(日) 23：59


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of


モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp



●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」


オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）


新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！



公式サイト：https://www.molly.online/


モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/


モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of


モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd



※画像はイメージです。　


※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。


※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。


※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。


※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。