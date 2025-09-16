【秋冬限定】「あんバター・マロン・おいも」人気の季節フレーバーが勢ぞろい！食べ比べも楽しめる限定セットを八天堂オンラインショップで9月16日（火）発売

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、2025年9月16日（火）より「冬のくりーむパン6個詰合せ（4種）」を八天堂オンラインショップで販売開始しました。

毎年期間限定でお客様からも好評のくりーむパン「あんバター」「マロン」は、旬の味覚も取り入れた、季節を感じる味わいをお楽しみいただけます。

今年はオンラインショップに、3種の期間限定フレーバーと定番の「カスタード」をセットにした詰合せをご用意しました。「マロン」は今年リニューアルし、優しい栗の風味と味わいを堪能いただけます。また、「おいも＆カスタード」は、オンラインショップに初登場のフレーバーです。

ご自宅でのティータイムや秋の夜長のデザートタイムに食べ比べもオススメ。この時期に飲みたくなる、ホットコーヒーや紅茶、日本茶とも相性抜群です。

お急ぎ便でお届けするので、正午12時までのご注文で、その日のうちに発送し（休業日は除く）、 最短でご注文日の翌日に商品をお届けいたします（※）。「すぐ食べたい！」という方にも便利にご利用いただけます。

「左から あんバター・おいも＆カスタード・マロン」（イメージ）

（※：配送エリアごとにより異なります。詳しくは商品ページをご確認ください。）

八天堂オンラインショップ「冬のくりーむパン6個詰合せ（4種）」概要

期間：2025年9月16日（火）～ 八天堂オンラインショップ

詳しくはこちら :https://hattendo.jp/shop/g/gf-wt172/

内容：くりーむパン（カスタード×3、あんバター×1、マロン×1、おいも＆カスタード×1）

価格：3,200円（税込・送料込み）

※お急ぎ便でお届けします。「通常・予約」商品との同時購入はできかねます。その他詳細はHPをご覧ください。

期間限定フレーバー紹介

●くりーむパン あんバター

ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、八天堂のクリームと北海道産小豆を使用した八天堂オリジナルのあんこ、バターを入れた3層のくりーむパンです。

★スタッフオススメの食べ方

そのままはもちろん、袋から取り出して、電子レンジで温めることでじゅわっとバターがとろけ、より一層美味しくお召し上がりいただけます。

温めの目安：600W10～15秒

「くりーむパン あんバター」（イメージ）

●くりーむパン マロン（2025年 リニューアル）

ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、国産の栗とヨーロッパ産の栗をブレンドしたマロンクリームを入れました。秋冬を感じる優しい味わいをお楽しみいただけます。

「くりーむパン マロン」（イメージ）

●くりーむパン おいも＆カスタード（2025年 NEW）

ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、バターを加えたコクのある焼き芋ペーストと、軽くてくちどけの良いクリームを入れました。秋冬にぴったりなほっこりとした味わいです。

株式会社八天堂について

「くりーむパン おいも＆カスタード」（イメージ）

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を開発・製造し、全国へお届けしております。変わらないのは「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いです。八天堂は「パン」と「スイーツ」が融合した「スイーツパン」で、お客様の笑顔・働くことで輝く人・より豊かな社会を創造・貢献することを目指します。

