「iFace」から、様々なピカチュウのアートを取り入れた『ポケモン』の新デザインが登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、『ポケモン』から、「iFace First Class MagSynqスマホケース」と「iFace First Class AirPodsケース」の販売を開始します。2025年9月17日（水）よりiFace公式オンラインストアにて先行予約開始、2025年10月下旬より発売となります。尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。　




■『ポケモン』から淡いテイストのピカチュウのデザインが新登場！


「iFace」から『ポケモン』の新デザインのスマホケースとAirPodsケースが登場しました。


淡くて優しい色合いで、様々なピカチュウをあしらったデザインは、全部で3種類。


「フォレストタウン」は、オフホワイトをベースに、青やグレーで描かれた家や木々が並ぶ北欧風の町並みのイラストデザインです。


「ガーデン」は、白い背景に繊細なタッチで描かれた青系の花や植物が彩りを添えており、全体的に大人っぽく落ち着いたデザインです。


「カラー/イエロー」は、鮮やかな黄色の背景に、ピカチュウがちりばめられたデザインです。


どのデザインも、毎日のコーディネートに溶け込みやすいデザインになっています。


是非、スマホやAirPodsをお気に入りのデザインでお楽しみください。



■製品情報


・製品名　　 ：ポケモン iFace First Class MagSynqケース


・価格　　　 ：4,800円（税込5,280円）


・デザイン　 ：フォレストタウン、ガーデン、カラー/イエロー


・対応機種　 ：iPhone 16、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13


・予約開始日 ：2025年9月17日（水）


・発売日　 ：2025年10月下旬予定


・販売場所 ：iFace公式オンラインストア　


　　　　　 　https://jp.iface.com/products/case_firstclass_pokemon?id=41-185685


他iFace 原宿店などiFace取扱店



■製品特徴


・背面のパネル部分はマットな質感で指紋が目立ちにくい


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護


・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応





■製品情報


・製品名　　 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]ポケモン iFace First Classケース


・価格　　　 ：3,000円（税込3,300円）


・デザイン　 ：フォレストタウン、ガーデン、カラー/イエロー


・対応機種　 ：AirPods Pro 第1世代、AirPods Pro 第2世代


・予約開始日 ：2025年9月17日（水）


・発売日　 ：2025年10月下旬予定


・販売場所 ：iFace公式オンラインストア　


　　　　　 　https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_pokemon?id=41-185746


他iFace 原宿店などiFace取扱店



■製品特徴


・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材で傷に強い


・ケースをつけたままワイヤレス充電可能


・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き





■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は3,800万個。


公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram（@iface_jp）　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook（@iface.jp）　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@（@iface_jp）　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube（iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp