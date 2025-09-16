小さな町だけど寄附額は大きくアップ！築上町（福岡県）のふるさと納税は前年比178％増！！

株式会社スチームシップ

福岡県の東部に位置する小さな町、築上町への寄附が好調に推移しています。2025年9月1日から9月10日の楽天ふるさと納税では、寄附額が前年比178％アップを記録しました。

楽天ポータルサイトはこちら▶https://www.rakuten.co.jp/f406473-chikujo/

ふるさと納税制度のルール改定（総務省）に伴い、今年10月よりポータルサイトでの寄附額に応じたポイント付与が廃止されます。その影響を受け、築上町ふるさと納税への駆け込み寄附が増加。前年比178％アップと大幅に伸びている状況です。

福岡の小さな町に寄附が集まる理由

株式会社スチームシップ（本社：長崎県波佐見町折敷瀬郷、代表取締役 藤山雷太）は、2023年8月より福岡県築上町のふるさと納税業務を一括で受託。返礼品の企画や商品ページの改良などに力を入れてきました。その結果、築上町の特産品の魅力が多くの方に伝わり、今回のような結果になったと考えます。

築上町には、九州で人気のファミリーレストラン「ジョイフル」の工場があります。そこで製造される「ハンバーグ」のほか、伝統を受け継いだこだわりの「奈良漬」。また福岡県のブランド牛である「博多和牛」や、福岡の有名店が手がける「もつ鍋」など、バラエティに富んだ返礼品が揃っています。

これから9月末に向けて、ポータルサイトへのアクセス集中が予想されます。スムーズなお手続きのため、お早めにお申し込みをお願いいたします。

福岡県築上町について

築上町は、福岡県東部の人口約1万6千人の町です。町内には景行天皇が植えられたと伝わる本庄の大楠（国天然記念物全国4位の大きさ）をはじめ、菅原道真公ゆかりの綱敷天満宮、宇都宮鎮房公の山城跡など歴史を物語る多くの史跡があります。

また、豊前海一粒かき、椎田あさり、スイートコーンなど、海の幸・山の幸も豊富です。

【寄附金の使い道】

皆さまからお寄せいただいた温かい寄附は、魅力的なまちづくりに役立てております。

- 芸術・文化・教育・スポーツ振興に関する事業- 環境の保全や生活環境の充実に関する事業- 子育て支援の充実、健康・福祉の増進や医療の確保に関する事業- 旧藏内家住宅の保存や活用に関する事業- 災害等の復旧、対策に関する事業- その他町長が必要と認める事業

築上町ふるさと納税サイト

https://www.rakuten.co.jp/f406473-chikujo/（楽天）

■株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体・地域事業者との連携強化を図り、継続的な地域振興の実現に取り組んでいます。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/